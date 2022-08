Türkiye’nin halı üzerine kurulan uluslararası boyuttaki tek şenliği 1-4 Eylül tarihleri arasında Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde gerçekleştirilecek. Katılımcıları uçurarak etkinliklerle dolu bir şenlik için uçuran tanıtım filmi hazırlandı.

Türkiye’de yerel tezgahlarda dokunan dünyaca ünlü, 3 bin yıllık kültür Yağcıbedir Halısını yaşatmak, hikâyelerini yaşatmak ve el sanatlarının yok olmasını engellemek amacıyla her yıl Eylül ayının ilk haftasında Uluslararası Sındırgı Yağcıbedir Uçan Halı Şenliği gerçekleştiriliyor. Bir şenlikten öte hikâyesi olan, masallar üzerine kurulu, her güne ayrı bir teması olan, kültür ve sanatın buluştuğu yöresel bir şölen havasında yapılmaktadır.

Masallara konu olan uçan halı hikâyeleri Yağcıbedir halıları ile bütünleşerek sıradışı bir fikirle şenliğin tanıtım filmini oluşturdu. Uçan halı üzerinde Sındırgı’yı gezen Yörük kızı, festivale katılanların, hikâyelerle, samimi ve sıcak ortamda büyüleneceğini, dolu dolu etkinliklerle kendisini gökyüzünde hissedeceğini gösteriyor.

Gelenekleri geleceğe taşıyan bu festivalde; hikâyelerin yer aldığı Masal Atölyeleri, Yağlı Pehlivan Güreşleri, Fener Alayı Yürüyüşü, En Güzel Yağcıbedir Halı Yarışması, En Hızlı Yağcıbedir Halı Dokuma Yarışması, Uçan Yağcıbedir Halı Yarışması, Yağcıbedirden Modaya Yolculuk Defilesi, Yöresel Deve Oyunları, Düğün Keşkeği Dövme etkinliği, Yöresel Kına Merasimi, Düğün Güreşi Gösterisi, Gelin Çıkarma Töreni, ata sporu Yöresel Cirit Müsabakaları, Türkiye geneli bisiklet maratonu, çeşitli sportif yarışmalar, yerli ve yabancı konukların halk oyunları gösterileri yapılacak.

"Sıradışı hikayelerle uçuruyoruz"

Sındırgı ilçesinde geçmişte olan hikayeleri, masalları gün yüzüne çıkararak, her katılımcının kendinden bir şeyler bularak kendisini gökyüzünde hissedeceği bir şenlik hazırladıklarını belirten Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, “22. Uluslararası Yağcıbedir Uçan Halı şenliği başlıyor. Evet bu festival, bu şenlik hakikaten uçuruyor. Çünkü hayatı anlamlandırmak istediğimiz her bir işte mutlaka masalsı bir hikaye yani story var. Ve bizler de Yağcıbedir Uçan Halı Şenliğiyle her bir halının bir hikayesinin bir desenin bir hikayesinin olduğu anlayışıyla aslında bunu Yağcıbedir’den başlayan ve başka alanlara doğru giden ve masalsı bir şenliği hep beraber yaşayacağız. Çünkü Sındırgı yaptığı her şeyi mutlaka bir hikayeye bir masala bir geçmişe bağlayan geleneklerinden geleceğe doğru uzanan bir köprüyü bugün hayata geçirmeye çalışan bir ilçe. Evet herkes bugün yaptığı her şeyi mutlaka bir hikaye anlayışıyla acaba buradan ne umdum, niye ben bunu yaptım buradaki yıldız dönüşü niye buradaki bereket deseni niye Yağcıbedir’de lacivert, gök, kırmızı nasıl kullanılmış. İşte bütün bu hikayeler burada tek tek anlatılıyor. Tek tek hayata işleniyor. Nakış nakış el emeği göz nuru halılar aslında hayatın her alanında oluyor. Ve bizler bundan dolayı diyoruz ki sanatı uçuruyoruz. Hikayeyi uçuruyoruz. Sındırgı’yı uçuruyoruz. Ve Yağcıbedir halısının üzerine bindik. Ve diyoruz ki; ’Uçan Halı gerçek olsaydı Yağcıbedir Halısı olurdu.’ 22. Uluslararası Sındırgı Yağcıbedir Uçan Halı Şenliği 1 Eylül Perşembe günü başlıyor ve 4’üne kadar gündüzünde gastronomi gecesinde konser, gündüzünde sanat, hikaye, akşamında eğlence bir ve beraber oluş. Masalsı bir şenliğe davetlisiniz" dedi.