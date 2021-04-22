Turkcell, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda görme ve işitme engelli çocuklar için sesli betimleme, işaret dili ve ayrıntılı altyazı özelliği eklediği filmleri TV+ uygulamasında gösterime sokuyor. 23-25 Nisan tarihleri arasında herkese açık olan platformda ‘Looney Tunes: Tavşanın Kaçışı’, ‘Tom ve Jerry: Oz’a Dönüş’ ve ‘Jetgiller: Robo-Güreş’ filmleri görme ve işitme engelli çocuklara özel olarak hazırlanan içeriklerden olacak.

Hayata geçirdiği kurumsal sosyal sorumluluk projelerinde çocuklara özel önem atfeden Turkcell, teknoloji konusunda üstünlüğünü dezavantajlı miniklerin sosyal bariyerleri aşarak hayata tam ve bağımsız katılımına destek olmak için kullanmaya devam ediyor. Bugüne kadar çocuklar için eğitimden spor ve sanata kadar birçok projeye imza atan Turkcell, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda görme ve işitme engelli çocuklar için özel bir sürpriz hazırladı. Çocuklara ait bu özel günde sesli betimleme, işaret dili ve ayrıntılı altyazı özelliği eklenen filmleri TV+ üzerinden 555 No’lu kanal veya seç izle kataloğundaki ‘Engelleri Aşan Filmler’ kategorisinden izleyebilecek. TV+, 23-25 Nisan tarihleri arasında herkese açık olacak.

Ünlü animasyonlar TV+ ekranlarında olacak

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda minikler için farklı içerikleri ücretsiz olarak gösterime sokan dijital televizyon platformu, bu yıl da birbirinden eğlenceli çizgi filmleri ekrana taşıyor. ‘Paw Patrol’, ‘Kukuli’, ‘Planet Cosmo’, ‘Sponge Bob: Kare Pantolon’, ‘Blaze ve Yol Canavarları’, ‘Canavar Bunsen’, ‘Ninja Kaplumbağaların Yükselişi’ ve ‘Lego’ filminin ilk 2 serisi 23 Nisan’da dijital televizyon platformunun ekranlarında olacak yapımlar arasında yer alıyor.

Görme ve işitme engelli minikler için de sesli betimle, işaret dili ve ayrıntılı altyazı özelliği eklenen dünyaca ünlü animasyonlar dijital televizyon platformunda yayında olacak. Çocukların her zaman ilgiyle izlediği ‘Looney Tunes’ serisinden ‘Tavşanın Kaçısı’, sadece küçüklerin değil büyüklerin de severek izlediği ‘Tom ve Jerry’nin Oz’a Dönüş’ filmi ve 90’lar kuşağının unutulmazlarından olan ‘Jetgiller: Robo-Güreş’ filmi sesli betimle, işaret dili ve ayrıntılı altyazı özelliği ile ekranlarda olacak animasyonlar arasında.

Gün boyu çizgi film yayını yapılacak

Minikler kendilerine armağan edilen bu özel günde TV+’ta yer alan 8 çocuk kanalı üzerinden gün boyu çizgi film ve özel yayınları izleyebilecek.