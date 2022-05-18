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Tuzluca Tuz Terapi Merkezi turizmcilerin yeni rotası oldu

Iğdır’ın Tuzluca ilçesinde bulunan ve Doğu Anadolu Bölgesi’nin tuz ihtiyacının karşılandığı Tuz Dağı, bir kısmının sağlık turizmine kazandırılması ile birlikte turizmcilerin de yeni rotası haline geldi.

Kültür Sanat 18.05.2022, 12:08
Tuzluca Tuz Terapi Merkezi turizmcilerin yeni rotası oldu

Iğdır’ın Tuzluca ilçesinde bulunan ve Doğu Anadolu Bölgesi’nin tuz ihtiyacının karşılandığı Tuz Dağı, bir kısmının sağlık turizmine kazandırılması ile birlikte turizmcilerin de yeni rotası haline geldi.

Iğdır Valiliği öncülüğünde Doğu Anadolu Bölgesi’nin tuz ihtiyacının karşılandığı Tuz Dağı’nda ziyarete açılan ve sağlık turizmine kazandırılan mağaralar kısa sürede büyük ilgi gördü. Geçen yıl haziran ayında ziyaret amaçlı açılan ve ışıklandırılması yapılan Tuz Terapi merkezi turizm ve tur firmalarının yeni rotası haline geldi. Sosyal alan çalışmalarının bir bölümünün tamamlandığı Tuz Terapi merkezi görsel olarak ilgi gördüğü gibi sağlık alanında da ilgi görüyor. Tuz Terapi merkezinin zatürre, astım, bronşit, sedef hastalığı, öksürük, soğuk algınlığı, orta kulak iltihabı, üst ve alt solunum yolu enfeksiyonları, nezle, KOAH, uyku bozuklukları, depresyon, cilt hastalıkları ve sinüzit hastalığı olan kişilerin tedavisi için olumlu sonuçlar doğurduğu öngörülmektedir.

Turist rehberliği yapan Kaan Güven, “İstanbul’da birçok misafirimi buraya getiriyorum. Özellikle Van’dan Kars’a yaptığımız rotalarda mecburi olarak bu istikameti kullandığımızdan dolayı Tuzluca Mağaraları da görülmesi gereken yerlerin başından geliyor. Sene içinde bu mağaraya birçok misafirimi getiriyorum. Buraya ilk geldiğimde burası daha turizme kazandırılmamıştı. Hala aktif bir maden olarak hizmet veriyordu. Son yıllarda turizme kazandırılınca bende birçok misafirimi buraya getirmeye başladım. Özellikle içerinin aydınlatılmasının yapılması ile burası görülmeye değer bir yer haline geldi. Buraya gelem misafirlerimin hepsi buradan çok mutlu bir şekilde ayrılıyorlar” dedi.

Tuz Terapi merkezinin gezilmesi gereken bir yer olduğunu söyleyen Birgül Çeliker, “ Biz böyle araştırarak gezmeyi seviyoruz. Burası da yolumuzun üzeriydi. Bize buranın gezmeye değer bir yer olduğu söylendi. Bizde ondan dolayı buraya geldik. Çok güzel bir yer olduğunu internette araştırarak gördüm. Bundan dolayı da arkadaşlarım ile beraber geldik” dedi.

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