Tuzlalı gençler mahallelerde konser verdi

Tüm dünyada 21 Haziran’da kutlanan ‘Dünya Müzik Günü’, Tuzla’da da kutlandı. Tuzla’nın 4 farklı noktasında kurulan alanlarda şarkılar söyleyen Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezi öğrencilerine korona virüs salgını nedeniyle evlerinde kalan vatandaşlar da eşlik ederek keyifli bir gün geçirdiler.

Tüm dünyada 21 Haziran tarihinde kutlanan ‘Dünya Müzik Günü’, tüm yurtta olduğu gibi Tuzla’da da kutlandı. Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezi öğrencileri, İçmeler Mahallesi Mustafa Kuru Parkı, Mimar Sinan Mahallesi Şehit İbrahim Doğan Parkı, Cami Mahallesi Sahil Tören Alanı Karşısı, Aydınlı Mahallesi Aydınlı Çarşı Anıt noktalarında kurulan alanlarda farklı türlerde şarkılar söylediler. ‘Müzik Mahallemde’ etkinliğinde şarkı söyleyen öğrencilere, Tuzlalı vatandaşlar eşlik ettiler. Bazı vatandaşlar kendilerini müziğin ritmine bırakarak dans ettiler. Uzun süredir korona virüs salgını nedeniyle müzik etkinliklerinden uzak kalan vatandaşlar, keyifli bir gün yaşadılar.

“Böyle etkinlikleri çok özledik”

Müzik etkinliğinin kendileri için çok güzel olduğunu belirten Nurhan Yıldız,” Kızım da aynı kursa gidiyor. Hep beraber izlemek çok keyifli oldu. Çok özledik. Tuzla Belediyesi’ne çok teşekkür ederiz” dedi.

Müzik eşliğinde dans eden bir vatandaş, dans etmeyi çok özlediğini belirterek,” Oyun oynamayı her zaman severiz. Oynamayı arıyoruz. Böyle müzikli eğlence istiyoruz” dedi.

Yapılan müzik etkinliğinin kendilerine moral olduğunu belirten bir vatandaş ise,” Böyle etkinlikleri özlemez miyiz hiç. Çok güzel oldu. Başkanımız Dr. Şadi Yazıcı’ya çok teşekkür ederiz” dedi.

“Sahneleri özledik”

Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezi’nde eğitim görerek konservatuarı kazanan ve konser veren ekibin üyesi olan Furkan Alyurt,” Sağlık açısından zorlu bir süreçten sonra böyle bir konser vermek çok güzel hissettirdi. Sahneleri özledik. Bundan sonraki süreçte inşallah böyle konserler vermeye devam ederiz” dedi.