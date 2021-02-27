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Türkiye’nin yüzünü güldüren Nehir, bir kez daha başardı

Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YÜSEM) Müzik Akademisi Piyano Bölümü Öğrencisi Nehir Özzengin, Almanya’nın saygın okullarından Karlsruhe Müzik Üniversitesinin kabul sınavlarında tam puan alarak mükemmel derece ile üniversitenin piyano bölümü öğrencisi olmaya hak kazandı. Sınav jürisindeki profesörler tarafından ‘sıra dışı bir yetenek’ olarak nitelendirilen 15 yaşındaki Nehir, tüm dünyada çok az genç yeteneğin ulaşabileceği bir başarıya imza attı.

Kültür Sanat 27.02.2021, 10:11
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Türkiye’nin yüzünü güldüren Nehir, bir kez daha başardı

Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YÜSEM) Müzik Akademisi Piyano Bölümü Öğrencisi Nehir Özzengin, Almanya’nın saygın okullarından Karlsruhe Müzik Üniversitesinin kabul sınavlarında tam puan alarak mükemmel derece ile üniversitenin piyano bölümü öğrencisi olmaya hak kazandı. Sınav jürisindeki profesörler tarafından ‘sıra dışı bir yetenek’ olarak nitelendirilen 15 yaşındaki Nehir, tüm dünyada çok az genç yeteneğin ulaşabileceği bir başarıya imza attı.

Müzik eğitimine 4 yaşında başlayan YÜSEM Müzik Akademisi Piyano Bölümü Öğrencisi Nehir Özzengin, ilk yarışma derecesini 9 yaşında kazandı. Belçika, Lüksemburg, Sırbistan, İtalya gibi dünyanın farklı ülkelerinde katıldığı yarışmalardan bugüne kadar 12 müzik ödülü kazanan genç yetenek, son 2 yıl içerisinde katıldığı tüm piyano ve beste yarışmalarından da birincilik ödülü alarak ayrıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Türkiye’deki kız çocuklarına başarıları ile ilham vermeleri için seçilen 6 kızdan biri olan ve birçok sosyal sorumluluk projesinde gönüllü olarak yer alan Nehir, özverili müzik çalışmalarının karşılığını bir kez daha aldı. Dünyanın çeşitli ülkelerinden genç yeteneklerin başvuru yaptığı Almanya Karlsruhe Müzik Üniversitesinin kabul sınavları sonrası piyano bölümü öğrencisi olmaya hak kazandı.

Sağlam hedeflerle müzik yolculuğuna devam

Almanca dil yeterliliği de bulunan ve önümüzdeki aylarda haftanın bir günü Almanya’da eğitim alacak olan genç piyanist, “Başarımın devamlılığını, kazandığım her ödül ve başarı sonrasında kendime yeni ve zor hedefler seçmeme bağlıyorum. Son aldığım 5 birincilik ödülünü de, 15 yaşında Almanya’da üniversiteye kabul edilmeyi de bu hedefler ile elde ettim. Bundan sonraki hedefim de kendime sınırlar koymadan uluslararası düzeyde yeni başarılar ede etmek ve müzik alanında emin adımlarla ilerlemek. Müziğe olan büyük tutkum her zaman devam edecek” dedi. Kızının başarıları ile büyük gurur yaşadıklarını dile getiren baba Devrim Özzengin de, “Nehir, azmi ve biz ailesinden aldığı güçle yoluna emin adımlarla devam ediyor. Desteklendiği takdirde ülkesini her alanda daha da iyi temsil etme fırsatı yakalayacaktır” diye konuştu.

Nehir Özzengin’in bugüne kadar kazandığı 12 müzik ve başarı ödülü şöyle:

-Sırbistan’da düzenlenen Uluslararası Sanja Pavlovic Piyano Yarışması 1.’lik ödülü

-Lüksemburg’da düzenlenen Uluslararası Artistes En Herbe Müzik Beste Yarışması’nda 1.’lik ödülü

-İtalya’da düzenlenen Uluslararası Cortemilia Piyano Yarışması’nda 1.’lik ödülü

-İtalya’da düzenlenen Uluslararası Nicola Di Stefano Piyano Yarışması’nda 1.’lik ödülü

-Türkiye’de düzenlenen 26. Halıcı Ulusal Beste Yarışması 1.’lik ödülü

-Elele Yılın En Başarılı Kadını Ödülleri’nde güzel sanatlar alanında halk oylaması sonucunda Türkiye’de Yılın En Başarılı Genç Kızı 1.’lik ödülü

-Belçika’da düzenlenen Uluslararası Cesar Frank Piyano Yarışması’nda 2.’lik ödülü

-İtalya’da düzenlenen Uluslararası Ischia Piyano Yarışması’nda 2.’lik ödülü

-Uluslararası Mozart Akademi Piyano Yarışması’nda 2.’lik ve 3.’lük ödülü

-2018 yılında Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı ve NTV Yayın Kuruluşu tarafından Ege’nin Başarılı Beş Kadınından biri olarak seçildi.

-2019 yılında İstanbul Üsküdar Belediyesi tarafından Uluslararası İz Bırakan Kadınlar Zirvesi’ne başarıları ile seçilen beş kadından biri olarak ödül aldı.
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