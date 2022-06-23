Türk Telekom Lounge AKM’de açıldı

Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) Türk Telekom Lounge alanı hizmete sunuldu.

Türk Telekom ana destekçisi olduğu Atatürk Kültür Merkezi’nde, tüm ziyaretçilerin zaman geçirebilecekleri ve özel olarak tasarlanan Türk Telekom Lounge alanını hizmete sundu. Ziyaretçiler, Türk Telekom Lounge alanının şık ortamında; TV’den müziğe dijital platformların deneyimlenebildiği özel oturma ve dinlenme alanlarında zaman geçirebilecek.

Tüm ziyaretçilere açık olan bu alanda, şirketin dijital okuma platformu e-dergi, dijital müzik platformu Muud ve dijital televizyon platformu Tivibu’nun da aralarında bulunduğu ürün ve servisler deneyimlenebilecek. Ziyaretçiler, Lounge’da yer alan Tivibu deneyim alanında, hazırlanan özel içerikler sayesinde AKM içerisindeki programlar ve kültür sanat etkinlikleri hakkında bilgi alabilecekler.

Dijital dönüşüm deneyimini, teknoloji ile sanatı harmanlayarak AKM ziyaretçilerine aktaran ve sanatseverlere yenilikçi dijital hizmetleri deneyimleyebilecekleri hizmetler sunan şirket, hazırlanan Lounge’da, birçok özel buluşma ve etkinliğe de ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Gerek kültür sanat gerekse farklı içerikteki birçok buluşma Türk Telekom Lounge alanında katılımcılara açık olacak.