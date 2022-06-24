Türk Dünyası’nın edebi şahsiyetleri beyaz perdede

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) destekleri ile Ehli Sanat Sinema ve Kültür Derneği tarafından düzenlenen 9.Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali’nin çekimleri başlıyor. Festivalde bu sene Türk dünyasının edebi şahsiyetleri beyaz perdeye taşınacak.

Festival çerçevesinde açılan senaryo yarışması sonucu en iyi 7 senaryonun film haline getirileceği Doğal Plato 7 Kısa Film Çekim Günleri bu yıl Şanlıurfa, Konya ve Bursa’da yapılacak. Bursa’nın 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilmesi nedeniyle festivalde Türk Cumhuriyetlerinin edebi şahsiyetleri ele alınıyor. “Edebiyattan Sinemaya” alt başlığı ile Cengiz Aytmatov temalı filmin çekimleri Şanlıurfa’da, Ahmet Baytursun temalı senaryo Konya’da film haline getirildi. 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa’da ise Hüseyin Cavit, Süleyman Çolpan, Toktobolot Abdumomunov, Mahtumkulu Firaki ve bu yıl vefatının 600. yılı olan Süleyman Çelebi’yi konu alan filmlerin çekimleri gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2022 yılı “Süleyman Çelebi Yılı” olarak ilan edilmişti.

Bu yıl festival çerçevesinde Bursa, birçok edebi şahsiyetin filmlerine de ev sahipliği yapacak. Hüseyin Cavit temalı ‘59’ filmi Kaleiçi Kitap Evi Otel’de, Toktobolot Abdumomunov’un ‘Kuş’ isimli senaryosunun çekimleri Tasavvuf Kütüphanesi, Türk Musikisi koro binası ve Kaleiçi Safran Otel’de, Özbekistan’ın ünlü yazarı Süleyman Çolpan’ın ‘Tufan’ isimli senaryosu Zindan Kapı Müzesi, Safran Otel ve Kale surlarında, Türkmenistan’ın ünlü şairi Mahtumkulu Firaki’nin ‘Şairler Yaya Yürürler’ isimli senaryosu Dağyenice’de ve Cumhurbaşkanlığı tarafından Süleyman Çelebi temalı ‘Kurtuluş Vesilesi’ senaryosunun çekimleri Tofaş Araba Müzesi’ndeki tarihi kalıntılar, Zindan Kapı Müzesi ve Uludağ’da film haline getirilecek.

Süleyman Çolpan temalı senaryoyu, 2016 yılında Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali çerçevesinde çekilen film ile Cannes Film Festivaline katılan Hakkı Görgülü, ‘Mahtumkulu Firaki’ temalı senaryoyu 2017 yılında festivalde çektiği İbn-i Arabi konulu film ile Meksika Oaxacas film festivalinde finale kalan Ünal Aslan, Süleyman Çelebi Temalı senaryoyu 2016 yılında festival çerçevesinde Hüma Filmi ile en iyi 3. Film ödülünü kazanan Caner Menemencioğlu beyaz perdeye taşıyacak.

“Bursa doğal film platosu haline geldi”

Festival Komite Başkanı ve Ehli Sanat Sinema ve Kültür Derneği Başkanı Eda Sürmeli, bu yıl Türk dünyasının edebi şahsiyetlerini sinemaya taşıdıklarını söyledi. Eda Sürmeli, “Bizim değerlerimizi dünyaya anlatmak için çıktığımız yolculukta, daha önce bizim filmlerimizi çeken ve dünyadaki farklı festivallere gönderdiğimiz filmlerimiz ile başarı sağlayan yönetmenlerimize ve festivalimiz çerçevesinde ödül kazanmış yönetmenlerimiz ile çekiyoruz. Bursa, 25 Haziran - 5 Temmuz tarihleri arasında Türk dünyası için doğal plato haline geliyor. Her biri kendi kadrajındaki mesajları ile bize bizim değerlerimizi ve hikayelerini anlatacaklar. Onlara birçok oyuncu arkadaşımız eşlik edecek. 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa’dan tüm Türk Cumhuriyetlerinin değerlerini beyaz perdeye aktaracak olmanın heyecanı içerisindeyiz. Bursa’nın manevi ikliminde sinemaya taşıyacağımız bu kıymetli yazarlarımızın hikayeleri bizi de çok etkiledi. Bu yıl umuyorum ki bu yıl da geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi çok etkili filmler ile Bursa’yı bir kez daha sinemaya taşıyacağız. Emeği geçen tüm kurum kuruluş ve şahıslara teşekkür ediyorum.” dedi.