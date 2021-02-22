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"Türk Dünyası Tonyukuk Parkı" ve Bilge Tonyukuk Yazıtı’nın açılışı TBMM Başkanı Şentop tarafından yapıldı

Uluslararası Türk Akademisi ve Altındağ Belediyesi iş birliğinde Ankara’da yapılan Türk Dünyası Tonyukuk Parkı ve Bilge Tonyukuk Yazıtının açılışı, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop tarafından yapıldı.

Kültür Sanat 22.02.2021, 15:38
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"Türk Dünyası Tonyukuk Parkı" ve Bilge Tonyukuk Yazıtı’nın açılışı TBMM Başkanı Şentop tarafından yapıldı

Uluslararası Türk Akademisi ve Altındağ Belediyesi iş birliğinde Ankara’da yapılan Türk Dünyası Tonyukuk Parkı ve Bilge Tonyukuk Yazıtının açılışı, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop tarafından yapıldı.

"Türk Dili Yılı" ve UNESCO’nun kararıyla Bilge Tonyukuk Yazıtının dikilişinin 1300’üncü yıl dönümüne ithafen Uluslararası Türk Akademisi ile Altındağ Belediyesi önemli bir iş birliğine imza attı. Altındağ’daki bir parka "Türk Dünyası Tonyukuk Parkı" ismi verilirken park içerisinde Orta Asya’daki Orhun Irmağı Vadisi’ne 8’inci yüzyılda dikilmiş olan Bilge Tonyukuk Yazıtının birebir aynısının da bulunduğu özel bir alan oluşturuldu.

"Türk dünyasının önemli devlet adamı ve komutanlarından Bilge Tonyukuk adının Altındağ’da yaşatılacak olmasından dolayı ayrıca bir heyecan duyuyoruz"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop yaptığı açıklamada, "Bilge Tonyukuk Yazıtının dikilişinin 1300. yılına ithafen Uluslararası Türk Akademisi ile Altındağ Belediyesi kıymetli bir iş birliğine imza attılar. Ankara’da bu Türk büyüğünün adını taşıyan park ve anıtın yapımında emeği geçen herkesi kutluyorum. Bize bu tarih mirasını aktaran bilim adamlarını da saygıyla hürmetle anıyorum. Aziz milletimizin kadim tarihi ile ata yurdun arasındaki güçlü bağın nişanesi olan park ve anıtın hayırlı olmasını temenni ediyorum. Tarihimize ve kültürümüze duyduğumuz bağlılık ve ilginin yansıması olan Tonyukuk Anıtı’nın Türkiye’nin kalbinde dikilmesinin milli mefkuremizin işaret taşlarına verilen bir değer olarak görüyorum. Geçen yıldan başlatılan programları bu yıl devam ettiriyoruz. Türkiye geçen yıl UNESCO’ya Bilge Tonyukuk Anıtı’nın dikilişinin 1300’üncü yıl dönümü olarak kabul edilmesini önermişti. UNESCO da bu öneriyi kabul etti ve kutlama etkinlikleri programına dahil etti. Park içerisine dikilen anıt Orta Asya’daki Orhun Irmağı Vadisi’ne 8. yüzyılda dikilmiş olan Bilge Tonyukuk yazıtının birebir aynısıdır. Ata yurdundan ana yurduna uzanan geniş bir coğrafyada tebarüz eden milletimizin yüksek kültürünü Bilge Tonyukuk’un anıtı üzerinde bizlere ve bugüne taşıdıkları için emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Türk dünyasının önemli devlet adamı ve komutanlarından Bilge Tonyukuk adının ve milletimize mesajının Altındağ’da yaşatılacak olmasından dolayı ayrıca bir heyecan duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Tonyukuk Yazıtı’nın birebir aynısının olduğu bu yeşil alanımıza ’Türk Dünyası Tonyukuk Parkı’ adını verdik"

Altındağ Belediyesi olarak bu projeyle hem Türk dünyasına hem de geleceğe bir katkıları olacağı için mutluluk duyduklarını belirten Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ise, "Bilindiği üzere, UNESCO tarafından geçtiğimiz yıl ’Bilge Tonyukuk Yılı’ ilan edilmişti. Ancak pandemi nedeniyle planlanan birçok proje yarım kaldı. Biz yine de bir şeyler yapmak istedik. Uluslararası Türk Akademisi ile ortak bir çalışma yürüterek, içerisinde Tonyukuk Yazıtı’nın birebir aynısının olduğu bu yeşil alanımıza ’Türk Dünyası Tonyukuk Parkı’ adını verdik. Önemli bir kültürel değeri Altındağ’ımızda yaşatacak olmak bizler için gurur verici. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın Mustafa Şentop’a da bu çalışmaya desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Altındağ Belediyesi olarak bu projeyle hem Türk dünyasına hem de geleceğe bir katkımız olduğu için mutluluk duyuyoruz. Parkımızın içerisinde ayrıca Orta Asya’daki Orhun Irmağı Vadisi’nde 8’inci yüzyılda dikilmiş olan Bilge Tonyukuk Yazıtı’nın birebir aynısının bulunduğu özel bir alan oluşturduk. Türk dünyası için oldukça önemli olan bu abide Göktürkler devrinde başkomutanlık ve vezirlik yapmış olan Bilge Tonyukuk tarafından yazılmış. O döneme ait tarihi olaylara yer verilen yazıtta, bağımsızlık için verilen mücadeleler ve Türklerin savaş teknikleri üzerine anektodlar yer alıyor" diye konuştu.
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