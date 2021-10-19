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Türk Dünyası Müzikleri ve Halk Dansları Topluluğu Ankara’da sahne aldı

Pursaklar Belediyesi, Türk Dünyası Müzikleri ve Halk Dansları Topluluğu Konseri programı düzenledi.

Kültür Sanat 19.10.2021, 22:25
Türk Dünyası Müzikleri ve Halk Dansları Topluluğu Ankara’da sahne aldı

Pursaklar Belediyesi, Türk Dünyası Müzikleri ve Halk Dansları Topluluğu Konseri programı düzenledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesi’nde düzenlenen programda Türk Dünyası Müzik ve Halk Dansları Topluluğu, orkestra şefi Cem Gürdal önderliğinde Türk Dünyası’nın farklı bölgelerinden seçkin ve birbirinden güzel eserleri seslendirdi. Türk Dünyası Coğrafyası’nın en seçkin müzik eserleri topluluk, solistler ve dans sanatçılarının yorumları ile sahnelenirken, program Ankaralılara güzel bir gece yaşattı.

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