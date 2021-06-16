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"Türk Dilleri ve Halkları Türklük Araştırmalarına Giriş" eseri TDK’da yerini aldı

Erhan Taşbaş’ın çevirmenliğini yaptığı "Türk Dilleri ve Halkları Türklük Araştırmalarına Giriş" eseri, Türk Dil Kurumu (TDK) yayınları arasındaki yerini aldı.

Kültür Sanat 16.06.2021, 11:20
"Türk Dilleri ve Halkları Türklük Araştırmalarına Giriş" eseri TDK’da yerini aldı

Erhan Taşbaş’ın çevirmenliğini yaptığı "Türk Dilleri ve Halkları Türklük Araştırmalarına Giriş" eseri, Türk Dil Kurumu (TDK) yayınları arasındaki yerini aldı.

"The Turkic Languages and Peoples: An Introduction to Turkic Studies" eserinin yeni ekleme ve düzeltmelerini içeren, Erhan Taşbaş’ın çevirmenliğini yaptığı Türk Dilleri ve Halkları Türklük Araştırmalarına Giriş adlı eser, Türk Dil Kurumu yayınları arasındaki yerini aldı. Zengin bir transkripsiyon sistemi kullanılan eserde Türkiye Türkolojisi’nde yerleşmiş transkripsiyon sistemi göz önünde bulundurularak bazı değişiklikler yapıldı. 20. yüzyılın büyük dil bilimcilerinden K. H. Menges’in Altay, Slav, Dravid, Çin ve Hint Avrupa dilleri konusunda engin bilgisinin de ortaya koyulduğu eser, Türkiye ve dünya Türkolojisi için önemli bir başvuru kaynağı niteliğini taşıyor.
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