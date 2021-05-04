banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Kalabalığa balkon selamı veren Ayşe teyze Almanya'da fenomen oldu
Kalabalığa balkon selamı veren Ayşe teyze Almanya'da fenomen oldu
Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı adayı kim? İşte aklındaki iki isim!
Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı adayı kim? İşte aklındaki iki isim!
Emekli ve memur maaşları Temmuz'da ne kadar olacak?
Emekli ve memur maaşları Temmuz'da ne kadar olacak?
''Tam kapanma'' sonrası ''kademeli açılma'' geliyor!
''Tam kapanma'' sonrası ''kademeli açılma'' geliyor!

Türk Dil Kurumunun yeni yayını: Budist Uygur Edebiyatı

Mustafa Ağca ve Dilek Uzunkaya’nın çevirdiği Budist Uygur Edebiyatı adlı eser, Türk Dil Kurumu yayınları arasındaki yerini alarak bilim dünyasıyla buluştu.

Kültür Sanat 04.05.2021, 11:06
Türk Dil Kurumunun yeni yayını: Budist Uygur Edebiyatı

Mustafa Ağca ve Dilek Uzunkaya’nın çevirdiği Budist Uygur Edebiyatı adlı eser, Türk Dil Kurumu yayınları arasındaki yerini alarak bilim dünyasıyla buluştu.

Johan Elverskog tarafından hazırlanan eser, İpek Yolu Araştırmaları (Silk Road Studies) adlı serinin ilk cildi olarak 1997 yılında yayımlandı.

Budist Uygur edebiyatının esas alındığı eserde, yayımlanmış Budist Uygur metinlerinin tam bir envanteri ve bu metinler üzerine yapılmış bilimsel çalışmaların bibliyografyası ortaya konuldu.

Eser; el yazmalarının bulunduğu yerlerle ilgili o dönem için en yeni bilgilerin verilmesi, metinlerin özetleri, baskıları ve metinlerle ilgili yapılmış olan çalışmaların künyelerinin ayrıntılı ve sistematik bir şekilde sunulması bakımından önemli olduğuna dikkat çekildi.
Yorumlar (0)
21°
parçalı az bulutlu