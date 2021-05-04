Türk Dil Kurumunun yeni yayını: Budist Uygur Edebiyatı

Mustafa Ağca ve Dilek Uzunkaya’nın çevirdiği Budist Uygur Edebiyatı adlı eser, Türk Dil Kurumu yayınları arasındaki yerini alarak bilim dünyasıyla buluştu.

Johan Elverskog tarafından hazırlanan eser, İpek Yolu Araştırmaları (Silk Road Studies) adlı serinin ilk cildi olarak 1997 yılında yayımlandı.

Budist Uygur edebiyatının esas alındığı eserde, yayımlanmış Budist Uygur metinlerinin tam bir envanteri ve bu metinler üzerine yapılmış bilimsel çalışmaların bibliyografyası ortaya konuldu.

Eser; el yazmalarının bulunduğu yerlerle ilgili o dönem için en yeni bilgilerin verilmesi, metinlerin özetleri, baskıları ve metinlerle ilgili yapılmış olan çalışmaların künyelerinin ayrıntılı ve sistematik bir şekilde sunulması bakımından önemli olduğuna dikkat çekildi.