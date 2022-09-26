Tunceli’de heyecanlandıran keşif

Tunceli’nin Hozat ilçesinde bulunan Gavur Kalesinde yapılan arkeolojik araştırmalarda, kalenin en genç Demir Çağında iskan edilmiş olduğu anlaşıldı. Kalenin bundan sonra yapılacak çalışmalar ile genç Tunç Çağına kadar götürülebileceği belirtildi.

Tunceli’nin Hozat ilçesinde Yozgat Bozok Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Dr. öğretim üyesi Serkan Erdoğan ile aynı üniversitede araştırma görevlisi İlter Tanrıverdi tarafından yapılan çalışmada, ilçeye bağlı Karacaköyü yol ayrımından yaklaşık 3 kilometre devam eden Demir Çağına tarihlenen sal taşlarından yapılmış yol tespit edildi. Çatalkaya üzerinden Gavur Kalesine varan yolun bitiminde kalede yapılan çalışmada yaklaşık 2 metre 80 santimetreye varan harçsız surlar tespit edildi. Surlar ve sulu çanak yuvaları ve seramik kırıklarından ötürü bölgenin en genç Demir Çağında iskan edilmiş olduğu anlaşıldı. Bu tip kalelerin, her ne kadar Demir Çağı olarak görülse de bundan sonra yapılacak çalışmalarla bu kalenin daha eski bir tarihe yani genç Tunç Çağına değin götürülebileceği belirtildi.

Çalışmada akademisyenlere rehberlik yapan yazar ve doğa aktivisti Vedat Aldemir, "Doğası kadar arkeolojinin de bakir olduğu Tunceli’nin Hozat ilçesinde doğa gezilerimiz sırasında denk geldiğimiz birkaç tarihi doku vardı. Bu tarihi dokuların gün yüzüne çıkarılması için akademik yetkililerden, arkeologlardan destek istedik. Sağ olsunlar bizi kırmayıp buraya kadar geldiler. Bir kalede yerleşim bölgesi tespit ettiler ve bu tespitin demir çağına uzandığını yalnız üzerinde yapılacak araştırmalar sonucunda tunç çağına kadar gidebileceğini söylediler. Bu da bizim için çok sevindirici bir haber oldu. Bizim de yetkililerden talebimiz bölgedeki bu alanların tescillenmesi ve turizme kazandırılması" dedi.