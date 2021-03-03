“Trakya’dan Anadolu’ya” isimli sanal karma sergi açılacak

Trakya Üniversitesi, İstiklâl Marşı’nın kabulünün 100. yılını “Trakya’dan Anadolu’ya” isimli sanal karma sergi ile kutluyor.

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, “İstiklâl Marşı Yılı” etkinlikleri kapsamında anlamlı bir sergiye imza atmaya hazırlanıyor. Küratörlüğünü, Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Melihat Tüzün’ün üstlendiği sergide, tanınmış sanatçılara ait birbirinden değerli eserler sanatseverler ile buluşacak.

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, İstiklâl Marşı’nın 100. yılını “Trakya’dan Anadolu’ya” isimli sanal karma sergi ile kutlayacak. İstiklâl Marşı’nın ve Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin anlamını ve önemini hatırlatmak amacıyla düzenlenecek sergi, 12 Mart’ta Trakya Üniversitesi ve Güzel Sanatlar Fakültesi’nin dijital platformlarında izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Pandemi kuralları çerçevesinde sanal ortamda gerçekleştirilecek sergide, Türkiye’den çok sayıda davetli sanatçının eseri yer alacak. İstiklâl Marşı Yılı kapsamında düzenlenecek ve Milli Mücadele ruhunu yansıtacak serginin, sanatsal anlamda da izleyicilere önemli bir seçki sunması bekleniyor.

Güzel Sanatlar Fakültesi ile farklı üniversitelerden sanatçı ve akademisyenlerin eserlerinin yer alacağı “Trakya’dan Anadolu’ya” sergisi, https://guzelsanatlar.trakya.edu.tr/pages/sanal-sanat-galerisi sayfası üzerinden sanatseverler tarafından izlenebilecek.