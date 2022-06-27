Trakya’da "Karadenizliler Yayla Şenlikleri"

Tekirdağ’da düzenlenen Karadenizliler Yayla Şenlikleri renkli görüntülere sahne oldu.

Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ve Süleymanpaşa Belediyesi tarafından bu yıl 18’incisi düzenlenen Yayla Şenlikleri renkli görüntülere sahne oldu. Tekirdağ’ın merkez ilçe Süleymanpaşa’ya bağlı Karadeniz Mahallesi’nde düzenlenen şenliklere Türkiye’nin farklı illerinden çok sayıda Karadenizli vatandaşın yanı sıra Tekirdağlılar da yayla şenliklerine yoğun ilgi gösterdi. Karadeniz yöresine ait şarkılarının söylendiği şenlik Trakya’da Karadeniz havası yaşatırken, şenliğe katılan vatandaşlar kemençe ve davul eşliğinde horon oynadı. Pandemi sebebiyle bir ara verilen şenlikte Karadenizliler illerine ait ürünler ve yiyecekleri de satışa sundu.

Şenliğe katılan vatandaşlardan Ferdi Ofluoğlu, “18’inci yayla şenliklerimiz düzenleniyor. Pandemideki aradan sonra bu sene geçen yıllara nazaran daha coşkulu, daha güzel, daha verimli bir yayla şenliği geçiriyoruz. Şenliklerimiz sadece bize özgü değil, herkese hitap ediyor. 19’uncu yayla şenliklerinin daha coşkulu, daha güzel geçmesi için şimdiden hazırlıklarımızı başlatacağız” dedi.