Trafik Haftası’nda vatandaş ve öğrenciler bilgilendirildi

ELAZIĞ (İHA) – Elazığ’da polis ve jandarma ekipleri tarafından Trafik Haftası çerçevesinde gerçekleştirilen etkinliklerde vatandaşlar ve öğrenciler bilgilendirildi.

Trafik Haftası nedeniyle yurt genelinde olduğu gibi Elazığ’da da çeşitli etkinlikler ve eğitimler sürüyor. Bu çerçevede İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından bir AVM’de etkinlik düzenlendi. Kurulan stantlarda vatandaşlar bilgilendirilirken, simülasyon aracı ile emniyet kemeri eğitimi faaliyeti gerçekleştirildi. Akülü araçlara binen çocuklar parkurda tur atarken bir yandan da ekipler tarafından trafik kuralları anlatıldı. Aynı zamanda etkinlik boyunca şapka, düdük ve rozet gibi hediyeler dağıtıldı. Son olarak alkollü araç kullanmanın zararlarını anlatan ekipler, alkometre gözlüğü ile vatandaşlara görüş testi yaptırdı.

Bütün sürücüleri emniyet kemeri takmaları konusunda uyaran vatandaşlardan Muhammet Rahim Çırak, “10 kilometresi böyleyse 50’si, 100’ü nasıl olur orasını bilemem. Allah düşmanımın başına vermesin. Gerçekten çok heyecanlı ve kötüydü. Emniyet kemeri çok önemli. Emniyet kemeri bizi hayata bağlar, sevdiklerimize bağlar. Tek bir hareketin bu kadar kurtarıcı olacağını gerçekten düşünmezdim. Lütfen emniyet kemerlerimizi takalım. Kendimizi ve sevdiklerimizi tehlikeye atmayalım” dedi.