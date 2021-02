The Last of Us'ın Joel ve Ellie'si belli oldu

PS3'ün popüler oyunlarından The Last of Us'ın, dizisi çekiliyor. Oyunun hayranlarını şimdiden heyecanlandıran dizinin, başrol isimleri de en az dizi kadar ses getirecek.

Donanım Haber'in The Verge'den aktardığı habere göre, dizide Joel karakterini Game of Thrones, Narcos ve The Mandalorian gibi yapımlardan tanıdığımız başarılı oyuncu Pedro Pascal canlandıracak.

Pascal'ı birçoğumuz Game of Thrones dizisindeki "Kızıl Engerek" lakaplı Prens Oberyn Martell karakteriyle tanıdı.

Ellie rolünü ise yine Game of Thrones dizisinde cesur ve sözünü sakınmaz küçük leydisi Lyanna Mormont'u canlandıran Bella Ramsey canlandıracak. Dizi için şu anda başka bir oyuncu açıklaması yapılmadı.

Bella Ramsey Lyanna Mormont rolünde çocuk oyuncu olarak büyük takdir toplamıştı.

Bella Ramsey'nin Game of Thrones'ta gayet güzel bir oyunculuk sergilediğini görmüştük. Pedro Pascal da son günlerin sevilen başarılı oyuncularından birisi.

Dizinin yapımcılığını ve senaristliğini, Naughty Dog'un kreatif direktörü Neil Druckmann ve Chernobyl dizisinin yaratıcısı Craig Mazin birlikte üstlenecek. Dizinin müziklerini ise oyunun da müziklerini yapan Gustavo Santaolalla yapacak.

HBO'da yayınlanacak olan dizinin yönetmenliğini ise Tesnota ve Dylda gibi yapımların yönetmenliğini yapmış olan Kantemir Balagov üstlenecek. Yayın tarihi ise henüz netleşmedi.

THE LAST OF US'IN KONUSU NEDİR?

Oyun; tüm dünyayı saran ve bulaşanları birkaç saat içerisinde insanlara saldıran yaratıklara dönüştüren salgın bir hastalığın başlamasından yirmi yıl sonrasını, 2033 yılını konu alıyor. Hastalık sebebiyle medeniyet büyük ölçüde mahvolmuş ve farklı gruplar halinde yaşamak zorunda kalan insanlar, hayatta kalabilmek için birbirleri ve hastalıklılara karşı mücadele etmek zorunda kalmıştır.

Bu kıyamet sonrası ortamdaki Amerika Birleşik Devletleri'nde geçen oyun, orta yaşlardaki erkek karakter Joel'un, hastalığa karşı bağışıklığı olan genç kız Ellie'yi Ateşböcekleri adlı ayrılıkçı bir gruba ulaştırması sırasında ikilinin başından geçenleri anlatıyor. Oyunun büyük bir kısmında Joel, oyuncular tarafından kontrol ediliyor ve karşılaşılan çeşitli zorlukların üstesinden gelmeye çalışıyor.