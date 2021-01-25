banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
En çok puan, en çok galibiyet, en çok gol: Beşiktaş!
En çok puan, en çok galibiyet, en çok gol: Beşiktaş!
Fransızları kıtlık korkusu sardı!
Fransızları kıtlık korkusu sardı!
Ünlü oyuncu BBC dizisinde!
Ünlü oyuncu BBC dizisinde!
Nevşin Mengü'ye ünlü oyuncudan cevap!
Nevşin Mengü'ye ünlü oyuncudan cevap!

Telve Dergisi’nin 3. sayısı olan ‘Edebiyat Muhitleri’ çıktı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) koordinasyonunda yurt dışında yaşayan genç kalemler tarafından hazırlanan Telve Dergisi’nin üçüncü sayısı çıktı.

Kültür Sanat 25.01.2021, 13:13
1
Telve Dergisi’nin 3. sayısı olan ‘Edebiyat Muhitleri’ çıktı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) koordinasyonunda yurt dışında yaşayan genç kalemler tarafından hazırlanan Telve Dergisi’nin üçüncü sayısı çıktı.

Telve Dergisi bu sayısında, Türk diasporasının genç kalemlerinden öyküler, şiirler ve denemelerin yanı sıra, Avrupa’daki muhtelif şehirlerdeki edebiyat mahfillerinin hikâyesine ışık tutan metinleri ile okuyucularını geniş bir coğrafyada edebî bir seyre davet ediyor.

50 kişilik genç yazar kadrosunu yaklaşık 20 yeni kalemle güçlendiren Telve Dergisi, bu sayısında edebiyatın muhayyel dünyasına ev sahipliği yapan “Edebiyat Muhitleri”ne’ ışık tutarak çıkıyor okurunun karşısına. Dergi, Türk edebiyatını diaspora ikliminde ihya etmeye yönelik çıktığı yolculukta, Avrupa edebî çevrelerini anavatandaki okurlarıyla da buluşturarak bir sanat köprüsü olma konusundaki atılımıyla temayüz ediyor. Bununla beraber Türk diasporasının genç isimleri, müşterek hatıra, duygu ve çağrışımlarımızı, geçicilik ve unutmanın çekiminden kurtararak öykü, şiir ve denemelerle buluşturmaya devam ediyor.

Rümeysa Öztürk, meşhur kahvehaneler ve onların entelektüel müdavimleri üzerinden Viyana’nın kahvehane kültürünü ele alıyor; kahvehane kültürünün özellikle 19. Asrın sonu ve 20. Asrın ilk yarısında edebiyat ve entelektüel düşünce alanlarında temerküz ettiğini ve Viyana’nın dünyaya açılan kapıları haline geldiğine işaret ediyor. Metnin alt başlığı bu resmi ne de güzel anlatıyor “işte tam da burada ne edebî ekoller, üsluplar doğmuş ve batmıştır”.

Paris’in edebî haritası

“İlham Perisi Gerçekse Eğer, Paris’te Yaşıyor Olabilir” başlıklı yazılarıyla Büşra Akyüz ve Ecem Tuba Hızarcı bir başka kültür merkezinin Paris’in edebî çevrelerinin tasviri ile çıkıyor karşımıza. Metin, başlığının hakkını verircesine öncelikle kahvehane kültürü üzerinden Paris’in ve Paris yolcusu edebiyatçıların meskenlerini, mimarisi ve tarihi ile gözler önüne seriyor; işaret ettiği büyük isimlerle adeta edebî bir geçit töreni sunuyor. Bununla da yetinmiyor; Paris’in edebî haritasını yazarların evleri, üniversiteler, sahaflar ve müzeleri anlatarak çıkartmaya devam ediyor. Türk diasporasının bu yapı içerisindeki güncel faaliyetlerini değerlendirerek sona eriyor metin.

Duygu Er Quilichini bir başka kültür dünyasının -Roma’nın- kültür merkezine çeviriyor istikametimizi. “Biraz Kahve, Biraz Dostlarla Sohbet, Çokça Hayat Üzerine” başlıklı metniyle, Roma’daki kafelerin hangi dev isimlere ev sahipliği yaptığını ve hangi kitapların ilham perilerini misafir ettiğini anlatırken edebiyat ve düşüncenin yanı sıra siyasetin de bu mecraları uğrak bir durak kıldığına değiniyor.

Münih”in edebiyat mahfilleri

Elif Neslihan Güney, Thomas Mann’ın değimiyle “parlayan Münih”in edebiyat mahfillerine götürüyor okuyucularını. İçlerinde Café Stefanie gibi savaş sırasında binası yıkılanları olsa da yükselttiği nefes ve düşüncelerle yankıları zihinlerde çınlamaya devam eden kafelerin, şehrin ışıltısını hem tarihte hem de bugün artırdığını söylüyor Güney. Şehrin edebî merkezlerinin zaman zaman meşhur siyasî simaları da ağırladığını belirten metin, yakın zamanda açılan ve genç yetenekleri buluşturan yeni kafelere ışık tutarak sona eriyor. Mehmet Bolat, Aix-En-Provence şehrindeki kafe kültürünü şahsî tecrübesi üzerinden anlatıyor; kafelerin şehrin mahremiyet-samimiyet ve yalnızlık-sohbet arasında yakaladığı imrenilecek dengeyi yansıtan bir atmosfer içerisinde olduğuna işaret ediyor. Tek kişilik masalarıyla kişinin iç dünyasına dönmesini teşvik eden kafelerde göz göze geldiğiniz bir ihtiyarla kendinizi samimi bir sohbet içerisinde bulmanız işten bile değil.

Okurlarını, 1944 Varşova Ayaklanması’nda yanan Ziemianska Kafe’nin hikayesi ile buluşturan Merve Kar, 1918 yılının Nisan ayında kapılarını ilk ziyaretçilerine açan kafenin hangi şair, yazar ve ressamlara ev sahipliği yaptığına değiniyor. Metin, bugün bazılarının zihinlerinde, nadir de olsa bazılarının kalplerinde etkilerini barındıran kafenin, Polonya edebî iklimindeki kurucu rolüne dikkat çekerek son buluyor. Mustafa Tarık Biricik ise Londra ziyareti sırasında edindiği tecrübeyi ve gerçekleştirdiği gözlemleri bizlerle paylaşırken, ziyaret sonrası kapıldığı hissiyat ile tekrar Londra’ya gitseydi hangi edebî muhitlere ve kültür merkezlerine gitmek istediğine değiniyor. Tecrübesi ışığında Londra’ya ilk defa gidecek olanlara da dikkate değer bir güzergah çiziyor.

Ubeydullah Çavuş, “Hannover Edebiyat Muhitleri” başlıklı yazısına şehrin edebiyat alanındaki gelişiminin tarihçesine mercek tutarak başlıyor. Metin, günümüzde Hannover’ın edebi muhitlerini tasvir ederek şehirle tanışıklığımızı artırıyor.

Telve Dergisi’nin dördüncü sayısı “yabancı” dosyası ile önümüzdeki aylarda raflardaki yerini alacak.
Yorumlar (0)
banner422
12°
orta şiddetli yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 20 44
2. Galatasaray 20 39
3. Fenerbahçe 19 39
4. Gaziantep FK 20 35
5. Trabzonspor 20 33
6. Hatayspor 20 32
7. Alanyaspor 19 31
8. Karagümrük 20 30
9. Malatyaspor 20 27
10. Antalyaspor 20 26
11. Göztepe 20 25
12. Rizespor 20 25
13. Sivasspor 19 24
14. Başakşehir 20 24
15. Konyaspor 20 23
16. Kasımpaşa 19 22
17. Kayserispor 19 19
18. Gençlerbirliği 20 19
19. Ankaragücü 19 18
20. Erzurumspor 20 17
21. Denizlispor 20 14
Takımlar O P
1. Giresunspor 18 38
2. Samsunspor 18 36
3. İstanbulspor 17 34
4. Altay 18 32
5. Adana Demirspor 18 31
6. Ankara Keçiörengücü 18 31
7. Bursaspor 18 30
8. Tuzlaspor 18 30
9. Altınordu 17 28
10. Bandırmaspor 18 27
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 18 20
13. Boluspor 18 19
14. Akhisar Bld.Spor 18 16
15. Menemen Belediyespor 17 16
16. Balıkesirspor 18 16
17. Ankaraspor 18 10
18. Eskişehirspor 18 4
Takımlar O P
1. M. United 19 40
2. Man City 18 38
3. Leicester City 19 38
4. Liverpool 19 34
5. Tottenham 18 33
6. Everton 17 32
7. West Ham 19 32
8. Aston Villa 17 29
9. Chelsea 19 29
10. Southampton 18 29
11. Arsenal 19 27
12. Leeds United 18 23
13. Crystal Palace 19 23
14. Wolverhampton 19 22
15. Burnley 18 19
16. Newcastle 19 19
17. Brighton 19 17
18. Fulham 18 12
19. West Bromwich 19 11
20. Sheffield United 19 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 18 47
2. Real Madrid 19 40
3. Barcelona 19 37
4. Sevilla 19 36
5. Villarreal 20 34
6. Real Sociedad 20 31
7. Granada 20 28
8. Real Betis 20 27
9. Celta de Vigo 20 24
10. Cádiz 20 24
11. Levante 19 23
12. Getafe 18 23
13. Athletic Bilbao 18 21
14. Valencia 20 20
15. Eibar 20 20
16. Real Valladolid 20 20
17. Osasuna 20 19
18. Deportivo Alaves 20 18
19. Elche 18 17
20. Huesca 20 13