banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
526 metrelik dünyanın en büyük cam köprüsü
526 metrelik dünyanın en büyük cam köprüsü
Eviniz için en uygun kombiyi nasıl seçersiniz?
Eviniz için en uygun kombiyi nasıl seçersiniz?
Altın haftaya güçlü bir başlangıç yaptı
Altın haftaya güçlü bir başlangıç yaptı
Bağışıklık sistemini güçlendirecek öneriler
Bağışıklık sistemini güçlendirecek öneriler

Telve dergisi ikinci sayısında okurlarını "Türkçenin etrafında" topluyor

YURT DIŞINDA YAŞAYAN VATANDAŞLARIN MERAKLA BEKLEDİĞİ TELVE DERGİSİNİN İKİNCİ SAYISI OKUYUCULARLA BULUŞTU.

Kültür Sanat 15.09.2020, 13:25
2
Telve dergisi ikinci sayısında okurlarını "Türkçenin etrafında" topluyor

Yurt dışında yaşayan vatandaşların merakla beklediği Telve dergisinin ikinci sayısı okuyucularla buluştu. Dünyanın dört bir yanındaki Türk vatandaşlarının, özellikle de gençlerin buluşma noktası ve gönül bağı olan Türkçe’nin ele alındığı ikinci sayıda Telve, “Türkçe hepimizin zenginliğidir, bizi çatısı altında toplayan bir evdir” diyor.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) koordinasyonunda yurt dışında yaşayan genç kalemler tarafından hazırlanan ve Türk toplumundaki genç kuşağın merakla beklediği Telve dergisinin ikinci sayısı çıktı. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının ana dil konusundaki yetkinliklerini ve ifade kabiliyetlerini artırarak, kendi kültürel birikimlerini ortaya çıkarmak için yolculuğa başlayan Telve, ilk sayısından itibaren kası sürede gençler için heyecan uyandıran eserler arasına girdi. Yurt dışında yaşayan gençlerin bizzat görev aldığı bir okul olan Telve, diasporada yaşayanların Türkçe hasretini gidermenin yanı sıra onların ortak değerlerine ve yaşantılarına da ayna tutuyor. Telve dergisi aynı zamanda geleceğin sanatçı ve yazarlarını da gün yüzüne çıkartıyor. İlk sayısında Avrupa’nın farklı şehirlerinin önemli mekanlarını, insanlarını, dilini ve anlatmak istedikleriyle “Şehirlerin Dili” dosyası ile okuyucuların karşısına çıkan Telve, ikinci sayısında “Türkçe hepimizin zenginliğidir, bizi çatısı altında toplayan bir evdir” sloganıyla okuruna sesleniyor.

Telve’nin ikinci sayısı, dünyanın dört bir yanında yaşayan gençlerin birbirini anlayabilmesi ve gönül bağı kurabilmesi için Türkçeyi ele alıyor. Birçok dille ve kültürle büyüyen genç kalemlerin gönderdiği öyküler, şiirler, denemeler ve dosya yazıları bu sayıda okuyucularla buluşuyor. Telve dergisi ikinci sayısında “Türkçenin Etrafında” adı altında, Türkçeyi keşfetmenin, Türkçe hissetmenin, Türkçe okumanın, Türkçe düşünmenin ne anlama geldiğini birbirinden değerli dosya yazılarıyla dikkatlere sunuyor. Genç yazarlar kah kendi tecrübelerinden kah ailelerinin birikimlerinden faydalanarak Türkçenin hayatlarındaki yerini Telve’de kağıda döküyor.

Okurlarla temas köşesinde ise bu sefer Almanya, Avusturya, İsviçre, Fransa ve Avustralya’da yaşayan gençlerle, iki kültür ve iki dille yaşamanın ne anlama geldiği ile Türkçenin onlar için ne ifade ettiği üzerine yapılan konuşmalar yer alıyor. Birbirinden güzel öyküler, şiirler ve denemelerle diaspora edebiyatındaki yerini genişleten Telve, her sayısında yeni dahil olan yazar ve okurlarıyla birlikte yolculuğuna devam ediyor.

Yorumlar (0)
banner378
28°
açık
Namaz Vakti 15 Eylül 2020
İmsak 05:11
Güneş 06:38
Öğle 13:04
İkindi 16:35
Akşam 19:21
Yatsı 20:42
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Göztepe 1 3
2. Karagümrük 1 3
3. Beşiktaş 1 3
4. Galatasaray 1 3
5. Alanyaspor 1 3
6. Antalyaspor 1 3
7. Hatayspor 1 3
8. Erzurumspor 1 3
9. Fenerbahçe 1 3
10. Kayserispor 1 3
11. Konyaspor 0 0
12. Ankaragücü 1 0
13. Çaykur Rizespor 1 0
14. Kasımpaşa 1 0
15. Gaziantep FK 1 0
16. Trabzonspor 1 0
17. Gençlerbirliği 1 0
18. Başakşehir 1 0
19. Sivasspor 1 0
20. Malatyaspor 1 0
21. Denizlispor 1 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 1 3
2. Balıkesirspor 1 3
3. Altınordu 1 3
4. Ümraniye 1 3
5. Adanaspor 1 3
6. Ankara Keçiörengücü 1 3
7. Ankaraspor 1 3
8. Akhisar Bld.Spor 1 1
9. Altay 1 1
10. Samsunspor 1 1
11. Tuzlaspor 1 1
12. Bandırmaspor 1 0
13. Boluspor 1 0
14. Eskişehirspor 1 0
15. İstanbulspor 1 0
16. Bursaspor 1 0
17. Giresunspor 1 0
18. Menemen Belediyespor 1 0
Takımlar O P
1. Arsenal 1 3
2. Leicester City 1 3
3. Newcastle 1 3
4. Wolverhampton 1 3
5. Liverpool 1 3
6. Crystal Palace 1 3
7. Everton 1 3
8. Aston Villa 0 0
9. Brighton 0 0
10. Burnley 0 0
11. Chelsea 0 0
12. Man City 0 0
13. M. United 0 0
14. Leeds United 1 0
15. Southampton 1 0
16. Tottenham 1 0
17. Sheffield United 1 0
18. West Ham 1 0
19. Fulham 1 0
20. West Bromwich 1 0
Takımlar O P
1. Valencia 1 3
2. Granada 1 3
3. Osasuna 1 3
4. Real Betis 1 3
5. Huesca 1 1
6. Real Sociedad 1 1
7. Real Valladolid 1 1
8. Villarreal 1 1
9. Celta de Vigo 1 1
10. Eibar 1 1
11. Atletico Madrid 0 0
12. Barcelona 0 0
13. Elche 0 0
14. Getafe 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Sevilla 0 0
17. Deportivo Alaves 1 0
18. Levante 1 0
19. Athletic Bilbao 1 0
20. Cádiz 1 0