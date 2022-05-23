Tayland’da egzotik meyve festivali

Tayland’da tropikal meyve sezonu, başkent Bangkok’ta düzenlenen egzotik meyve festivali ile kutlandı.

Tayland’da tropikal meyve sezonunun başlaması, başkent Bangkok’ta düzenlenen durian ve egzotik meyve festivali ile kutlandı. Özellikle Güneydoğu Asya ülkelerinde yoğun tüketilen, dünyanın en ilginç meyvelerinden biri olarak bilinen ve belli ülkelerde meyvelerin kralı olarak da anılan durian meyvesinin festivali, renkli görüntülere ev sahipliği yaptı. Ziyaretçiler, 479 baht (yaklaşık 220 Türk Lirası) karşılığında 1 saat boyunca sınırsız açık büfe meyve etkinliğine yoğun ilgi gösterdi.

Yoğun kokusu nedeniyle kamusal alanlara, toplu taşımaya ve birçok kapalı alana sokmanın yasak olduğu durian meyvesi festivalin olduğu alanda kokuya neden olurken, bazı ziyaretçilerin kokudan rahatsız olduğu görüldü. Festivalde durian meyvesinin yanı sıra ejder meyvesi, çarkıfelek, rambutan, mangostan, marula, kavun, ananas, Hindistan cevizi ve mango çeşitleri yer aldı.