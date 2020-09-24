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Tarihi Yedikule Hisarı restore ediliyor

İSTANBUL’UN TARİHİ YAPILARINDAN BİRİ OLAN YEDİKULE HİSARI VE ZİNDANLARINDA RESTORASYON ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR.

Kültür Sanat 24.09.2020, 13:59
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Tarihi Yedikule Hisarı restore ediliyor

İstanbul’un tarihi yapılarından biri olan Yedikule Hisarı ve zindanlarında restorasyon çalışmaları devam ediyor. Genç Osman’ın öldürüldükten sonra cesedinin atıldığı kuyu kameralara yansıdı. Restorasyon çalışması hakkında bilgi veren Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, “Yedikule Hisarı restorasyonu uzun yıllar devam edecek ancak hisarın bir kısmı restorasyon devam ederken müze olarak tematik grupların ziyaretine açılacak” dedi.

Türkiye’nin ve dünyanın en eski açık hava müzelerinden biri olan Yedikule Hisarı ve zindanları yıllar sonra kapılarını tekrar ziyaretçilere açacak. Fatih Belediyesi’nin mülkiyetindeki İstanbul’un simge eserlerinden biri olan ve Bizans’tan Osmanlı’ya kadar pek çok medeniyete ev sahipliği yapan Tarihi Yedikule Hisarı, şehrin tarihsel dokusuna uygun restorasyonu devam ediyor. I. Theodosius’tan Fatih Sultan Mehmed’e, Genç Osman’dan Macar elçisine kadar Yedikule’de izi olan önemli şahsiyetlerin hikayelerinin anlatılacağı bir müze de yer alacak. Müzik dinletileri, ulusal ve uluslararası sergiler ile kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacak olan tarihi yapının, Türkiye ve bölge ekonomisine katkıda bulunması hedefleniyor. Tarihi Yedikule Hisarı restorasyon ile birlikte kademe kademe açılacak. Restorasyonla ilgili, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan bugün bir basın toplantısı düzenleyerek bilgi verdi.

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, “Yedikule Hisarı sahip olduğu mana itibariyle özellikle tarihçilerin, tarihe ilgi duyanların ve tarih severlerin dikkatini çeken bir yapı. İstanbul’un fethinden sonra kültürel anlamda Osmanlı ve Bizans’ın buluştuğu noktalardan biri. Yedikule Hisarı restorasyonu uzun yıllar devam edecek ancak hisarın bir kısmı restorasyon devam ederken müze olarak tematik grupların ziyaretine açılacak. Dünyada benzer örnekleri olan dinamik bir restorasyon gerçekleştiriliyor. Bizans ve Osmanlı dönemlerinin izleriyle çok katmanlı bir tarihi, kültürel ve mimari birikimi bünyesinde bulunduran, dünya üzerindeki nadir yapılardan biri olduğunu söyleyebiliriz. Bu da ilçemizin, ilimizin ve ülkemizin mevcut turizm potansiyelini restorasyon sonrası yapılacak etkinlikler, sergiler, müze çalışmaları gibi faaliyetlere daha üst seviyelere çekecektir” dedi.

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