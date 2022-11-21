Tarih öncesine pedalladılar

Nilüfer Belediyesi’nin, Nilüfer Kent Konseyi Bisiklet Grubu iş birliğiyle düzenlediği bisiklet turuna katılanlar, tarih öncesine pedalladı. Nilüfer Kent Konseyi önünden başlayan tur, 8 bin 500 yıllık değerlerin yer aldığı Aktopraklık Höyük Arkeopark ve Açık Hava Müzesi’nde sona erdi.

Nilüfer Belediyesi, düzenlediği doğa yürüyüşü ve bisiklet turu etkinlikleriyle Nilüferlilere, doğayla iç içe spor yapma fırsatı sunuyor. Mysia Yolları’nın farklı rotalarında gerçekleştirilen ve büyük ilgi gören doğa yürüyüşlerinin yanı sıra bisiklet turları da düzenleniyor. Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Kent Konseyi Bisiklet Grubu iş birliğiyle gerçekleştirilen “Tarih Öncesine Pedallıyoruz” bisiklet turu da, doğaseverleri ve bisiklet tutkunlarını buluşturdu.

Tura katılanlar, tarih, kültür ve spor dolu bir pazar günü geçirdi. Her yaştan 98 bisiklet tutkununun katıldığı tur, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda yer alan Nilüfer Kent Konseyi önünden başladı. Ardından İzmir Yolu güzergahında pedallayan katılımcılar, Başköy Mahallesi’ndeki Nilüfer Belediyesi Ertan Ayçetin Bisikletevi’nde mola vererek kahvaltı yaptı. 30 kilometre uzunluğunda orta zorluktaki parkurda bisiklet tutkunları, molanın ardından tarih öncesine pedalladı. Keyifli geçen bisiklet turu, Mysia Yolları üzerindeki önemli kültür noktalarından biri olan ve 8 bin 500 yıl öncesinin insan yaşamlarından kesitler sunan Akçalar Mahallesi’ndeki Aktopraklık Höyük Açık Hava Müzesi ve Arkeopark’ta son buldu. Katılımcılar, turun sonunda bu önemli kültür mekânını rehber eşliğinde gezerek, o dönemin yaşam biçimini öğrendiler.