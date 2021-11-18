Tam Bana Göre Festivali’nde Keçiören’in standı vatandaşlara yarışma fırsatı sunuyor

Ankara’da AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığının düzenlediği Tam Bana Göre Festivali’nde Keçiören Belediyesi’nin stant ve oyun alanları büyük ilgi gördü.

Keçiören Belediyesi’nin birbirinden eğlenceli stant ve oyun alanlarıyla katılım sağladığı Tam Bana Göre Festivali’nde Türkiye’nin birçok noktasından il, ilçe ve belde belediyeleri boy gösteriyor. Keçiören Belediyesi de Başkent Millet Bahçesi’ndeki festival alanına kurduğu stant ve oyun ekipmanlarıyla genç yaşlı her kesimin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Kurabiye oyunu, teleskop, mini futbol sahası, survivor alanı, pedallı slot car, şişme dart, şans çarkı, yarış simülasyonu, robotik kodlama ve Keçikoop stantlarıyla yoğun ilgi gören Keçiören Belediyesi, yediden yetmişe her yaş grubundan vatandaşa yarışma fırsatı sunuyor. Yarışta başarı gösterenlere hediye kuponları verilirken, hediye kuponu ile oyun alanındaki şans çarkını çeviren yarışmacılar birbirinden renkli hediyelerin sahibi oluyor.

“Festival alanının adından söz ettiren belediyesi olmuş durumdayız”

Belediyeye ait stant ve oyun alanlarının yoğun ilgi gördüğünü ve yarışmalar sırasında uzun kuyrukların oluştuğunu söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Gençlerimize yönelik düzenlediğimiz oyun ve yarışmalarla festival alanının adından söz ettiren belediyesi olmuş durumdayız. Şehrimizin tanıtımı adına yaptığımız bu çalışmamızda emek veren tüm mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Birbirinden değerli hediyelerin sahibi olmak isteyen gençlerimiz standımızı ziyaret ederek yarışma heyecanına ortak olabilirler” dedi.