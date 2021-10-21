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Suudi Arabistan’da Riyad Sezonu başladı: Etkinliğe 500 binden fazla kişi katıldı

Suudi Arabistan’ın en büyük eğlence etkinliği olan Riyad Sezonu başladı. Etkinliğe 500 binden fazla kişinin katıldığı bildirildi.

Kültür Sanat 21.10.2021, 00:06
Suudi Arabistan’da Riyad Sezonu başladı: Etkinliğe 500 binden fazla kişi katıldı

Suudi Arabistan’ın en büyük eğlence etkinliği olan Riyad Sezonu başladı. Etkinliğe 500 binden fazla kişinin katıldığı bildirildi.

Suudi Arabistan’ın en büyük eğlence etkinliği olan Riyad Sezonu Covid-19 salgınına rağmen başladı. Suudi Arabistan Genel Eğlence Kurumu tarafından yapılan açıklamada, Riyad Sezonu’nun açılışına katılanların sayısının yarım milyonu aştığını doğruladı.

Genel Eğlence Otoritesi Başkanı Turki Al eş-Şeyh yaptığı açıklamada, Riyad Sezonu kapsamında 6’sı uluslararası sanatçıları ait 70 konser, 350’den fazla tiyatro gösterisi, 10’dan fazla uluslararası sergi, 2 uluslararası futbol maçı ve 1 serbest güreş etkinliği yapılacağını duyurmuştu.

Başkent Riyad’ın 14 farklı bölgesinde düzenlenecek Riyad Sezonu’nun faaliyetlerinin önümüzdeki mart ayına kadar devam etmesi planlanıyor. Festival kapsamında 7 bin 500’den fazla etkinlik planlanıyor.

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