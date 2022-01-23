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Sultanhisar’da 180 pehlivan deve güreş tuttu

Aydın’ın Sultanhisar ilçesine bağlı Atça Mahallesi’nde 27. Geleneksel Deve Güreşi Festivali’nde 180 pehlivan deve güreş tuttu. Soğuk havaya rağmen binlerce meraklı izleyici güreş arenasında develerin güreşlerini izledi.

Kültür Sanat 23.01.2022, 18:07
Sultanhisar’da 180 pehlivan deve güreş tuttu

Aydın’ın Sultanhisar ilçesine bağlı Atça Mahallesi’nde 27. Geleneksel Deve Güreşi Festivali’nde 180 pehlivan deve güreş tuttu. Soğuk havaya rağmen binlerce meraklı izleyici güreş arenasında develerin güreşlerini izledi.

Güreşleri izlemek üzere arenaya gelen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nu karşılayan izleyiciler ‘Topuklu Efe hoşgeldin’ diyerek tezahürat yaptı. Türkiye’nin en modern güreş arenası olarak bilinen Atça Güreş Arenası’nda Ege, Marmara ve Akdeniz Bölgelerinden gelen 180 pehlivan deve kozlarını arenada paylaştı. Çok sayıda kupa güreşinin de gerçekleştirildiği güreşler heyecanlı anlara da sahne oldu. Güreşleri Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya’nın yanı sıra binlerce kişi izledi. Kupa güreşleri başladığında arenaya giren Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu büyük tezahüratla karşılandı. Seyirciyi selamlayan Başkan Çerçioğlu’nu vatandaşlar ‘Topuklu Efe hoşgeldin’ diyerek tezahürat yaptı.

Güreşler sırasında zaman zaman kaçan develer ve güreşlerin hakkını ustalıkla vererek güzel mücadelelere sahne olan develer ise izleyicileri heyecanlandırdı. Güreşleri izleyen binlerce vatandaş, mangalları başında bir yanda ısınıp diğer yanda piknik yaptı. Güreşlerde ekmeklerini kazanmak üzere gelen çok sayıda satıcı ise müşteri çekebilmek için ilginç yöntemlerle satış yaparken Şam Tatlısı satışı yapan bir esnaf ise soğukta üşüyenler sayesinde satışlarında patlama yaşadı. Sabah erken saatlerde başlayan güreşler hava kararana kadar büyük bir coşkuyla sürdü.

“Bu işin en profesyonel yapıldığı tek yer Aydın’dır”

Kendisi de bir güreş devesi sahibi olan İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, “Deveci bir başkan olarak ben de bu kültürü yaşatan ve güreşleri düzenleyen belediye başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu bizim bir kültürümüz ve Aydın’ın her ilçesinde bu güreşler yapılıyor. Başta bizlere destek olan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’na çok teşekkür ediyorum. Deve güreşlerinin doğduğu yer Ege, Aydın yani. Devenin doğup büyüyüp kesilip sucuk olduğu yer de Aydın. Güreşler Marmara ve Akdeniz’de de yapılmasına rağmen bu işin en profesyonel yapıldığı tek yer Aydın’dır” dedi.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ise 23 Şubat tatilinde Nazilli’de yapılacak güreşlere herkesi davet etti.

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