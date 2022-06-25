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Soli Güneş Festivali Funda Arar konseri ile başladı

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesi tarafından bu yıl 10’uncusu düzenlenen Uluslararası Soli Güneş Festivali, yoğun yağışa rağmen gerçekleştirilen Funda Arar konseriyle başladı.

Kültür Sanat 25.06.2022, 14:58
Soli Güneş Festivali Funda Arar konseri ile başladı

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesi tarafından bu yıl 10’uncusu düzenlenen Uluslararası Soli Güneş Festivali, yoğun yağışa rağmen gerçekleştirilen Funda Arar konseriyle başladı.

Stantların açıldığı ve genç yeteneklerin hünerlerini sergileme şansı bulduğu gündüz etkinliklerinin ardından sevilen sanatçı Funda Arar, şarkılarını yağmura rağmen alanı dolduran on binlerde seyirci ile birlikte söyledi. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ın yanı sıra Mezitli Kaymakamı Ahmet Erdoğdu’nun da izlediği konserde Funda Arar, şarkı söyledi, dans etti, Mezitlililere unutulmaz bir gece yaşattı. “Al Sevgilim”, “Yak Gel”, “Senden Öğrendim”, “Benim İçin Üzülme”, Duyanlara, Duymayanlara” gibi birbirinden güzel duygusal şarkıların yanında oyun havaları ile de coşkuyu doruğa taşıyan Arar, “Mezitli’de eğlenmeyi bilen insanların arasında olmak çok güzel. Yağmura rağmen gelen herkese teşekkür ederim. Bu konser benim için unutulmazlar arasına girecek” dedi.

Sahneye çıkarak sevilen sanatçıya çiçek veren Başkan Tarhan ise “Bugün bu alana gelenler gerçek sanatseverlerdir. Yağmur, çamur demeden alanı doldurarak sanatçımız Funda Arar’ın şarkılarını hep bir ağızdan söylediler. Biz de halkımızın sevdiği ve duruşu olan sanatçıları getirmeye özen gösteriyoruz. Özellikle son dönemde yaşanan tartışmalarda duruşuyla örnek olmuş Funda Arar’a bize yaşattığı bu gece için ve dik duruşu için teşekkür ederiz” diye konuştu.

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