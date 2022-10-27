Sivas’ın Pisa Kulesi, eğimi korunarak restore edilecek

Sivas’ta Danişmentliler döneminde 2. Kılıçarslan’ın oğlu Kudbeddin Melih Şah tarafından 1197 yılında inşa ettirilen ve Anadolu’daki ilk camilerden birisi olan Sivas Ulu Camii görenlerin ilgisini çekiyor. Minaresinin eğik olması nedeniyle dikkat çeken Sivas Ulu Cami, 849 yıl önce İtalya’nın Pisa şehrinde yaptırılan ve 5.5 derecelik eğimi ile Dünya’da birçok insan tarafından bilinen Pisa Kulesi’ni akıllara getiriyor. Yerden 35 metre yüksekliğe ve 7 derecelik eğimiyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken 825 yıllık Sivas Ulu Cami’nin minaresinin eğimi aynı kalmak şartıyla 2023 yılında restore edilmesi planlanıyor. Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca İl Koordinasyon Kurulu toplantısında yaptığı açıklamada, minarenin projesinin hazır olduğu ve kurul incelemesinin arından onay çıktığı takdirde restore çalışmalarının başlayacağını söyledi.

“Minare eğimi aynı kalmak kaydıyla, restore edilecek”

Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca, Sivas Ulu Caminin Minaresinin projesinin hazır olduğu ve 2023 yılında restore edilmesinin planlandığını ifade ederek, “Sivas Ulu Cami Minaresinin projesi hazır. Ancak kuruldan geçmesi gerekiyor. Bu hafta itibariyle kurula sunacağız. Ülkemizin ileri gelen ilim adamlarının tespitleriyle, minare eğimi aynı kalmak kaydıyla ve statik itibariyle herhangi bir sorunun olmadığı bundan dolayı da bir teknik yöntemle, içerden indirilen çelik sistemiyle bunu yapacaklarını söylediler. Bu manada da projesi tamamladıktan sonra da onay çıkınca ihale edeceğiz. Ümit ediyorum 2023 yılında Ulu Cami minaremizi de ihale eder ve haliyle de koruyabiliriz. Restore edilecek” dedi.

“Minarede çok orijinal çini yazılar var”

Karaca, Ulu Caminin Minaresinde orijinal çinilerin olduğunu belirterek, “Asıl orada olan gözükmeyen bazen biz sadece eğimine bakarız statiğine bakarız ama Ulu Caminin Minaresinde çok orijinal çini yazılar vardır. Gerek orta kuşakta gerek şerefe altında gerekse kaide dediğimiz kısımda yazılar belirgindir. Onların ortaya çıkarılması yeniden hayat bulması gerekiyor. Restorasyon sonunda bunları da görmüş olacağız” dedi.