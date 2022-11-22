Sinema sektörüne 92 milyon liralık destek

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından sinema sektörüne toplamda 92 milyon liralık destek sağlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2022 yılının son destekleme kurulu toplantısında 32 proje için sinema sektörüne 17 milyon 340 bin lira destek sağladı. Bu desteklerle birlikte 2022 yılı içerisinde Bakanlık tarafından 293 proje için sinema sektörüne sağlanan toplam destek miktarı 92 milyon 198 bin liraya ulaştı. Yılın son destekleme kurulunda, "Uzun Metrajlı Sinema Film Yapım", "İlk Uzun Metrajlı Kurgu Film Yapım", "Çekim Sonrası", "Ortak Yapım" ve “Yerli Film Gösterim” türündeki projeler, sinema sektör temsilcilerinden oluşan 8 kişilik destekleme kurulunca değerlendirildi.

Değerlendirmeler sonucunda; 4 "Uzun Metrajlı Sinema Film Yapım" projesine 6 milyon 300 bin lira, 6 "İlk Uzun Metrajlı Kurgu Film Yapım" projesine 6 milyon 900 bin lira, 1 "Çekim Sonrası" projesine 400 bin lira, 3 "Ortak Yapım" projesine 1 milyon 750 bin lira, 18 “Yerli Film Gösterim” projesine 1 milyon 990 bin TL olmak üzere toplamda 17 milyon 340 bin lira destek sağlandı.

Yeni yönetmenlere destek

Bakanlığın verdiği desteklerle 6 yönetmenin, ilk uzun metrajlı sinema filmini yapabilmesine olanak sağlandı. Yeni yönetmenlerin sektöre kazandırılmasında önemli payı olan desteği alan birçok film; Sundance, Berlin, Venedik, Moskova, Saraybosna, Varşova ve Tokyo gibi dünyanın en önemli film festivallerinden ödüllerle dönmüştü.

Ortak yapımlara destek

Farklı ülkelerden sinemacıları bir araya getirmesi, bilgi ve teknoloji aktarımı, yerel fon kaynaklarına erişim ve potansiyel pazarlar oluşturulması gibi nedenlerle sinema sektöründe oldukça önemli hale gelen "Ortak Yapım Desteği" türünde de üç projeye destek sağlandı. Kurulda; Azerbaycan ve Türkiye ortak yapımı “Man In A Blue Sweater”, Belçika ve Türkiye ortak yapımı "2M2" ile Gürcistan, İsviçre, Bulgaristan ve Türkiye ortak yapımı “Guria” adlı projelere destek sağlandı.

2023 yılında desteklenecek projelerin başvuruların kabulü, 26 Aralık’a kadar devam edecek.