Sinan Akçıl Ve Saide Guliyeva'dan Anlamlı Düet!
Sinan Akçıl, Azeri şarkıcı Saide Guliyeva ile düet yaptı. İkili, Ermenistan’ın Azerbaycan’a yaptığı saldırılara karşı, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için mücadele eden Azeri askerlere moral vermek için güçbirliği yaptı.
Söz ve müziği Akçıl’a ait olan ‘Daima Yaşa Azerbaycan’ adlı şarkı bugün dijital platformlarda dinleyiciyle buluştu
Ünlü popçu Sinan Akçıl, Ermenistan'ın alçak saldırılarına karşı topraklarını kurtarmak için mücadele eden Azeri askerler moral olsun diye bir şarkı hazırladı.
Akçıl, sözü ve müziği kendisine ait olan 'Daima Yaşa Azerbaycan' adlı şarkıda, Azeri şarkıcı Saide Guliyeva ile bir araya gelip düet yaptı. Şarkı, bugünden itibaren tüm dijital platformlarda müzikseverlerle buluşacak.
O şarkının sözleri
YEŞİL VE KIRMIZI MAVİ
BU BİZDEKİ KALBİN RENGİ
ÇOCUĞU YAŞLISI GENCİ
HEPSI CESUR HALKIN SESİ
VATANSIZ OLMAZ
KURŞUNDAN KORKMAZ
HEPİMİZ TEK CAN
SEN DAİMA YAŞA AZERBAYCAN
KİMSEDEN KORKMAZ
HİÇ TOPRAK SATMAZ
BAYRAĞI HEYECAN
SEN DAİMA YAŞA AZERBAYCAN
HAİNLER PUSUDA BEKLER
ASKERI NÖBET BEKLER
EVLATLAR KAYIP OLUR AMA
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