Sinan Akçıl Ve Saide Guliyeva'dan Anlamlı Düet!

Söz ve müziği Akçıl’a ait olan ‘Daima Yaşa Azerbaycan’ adlı şarkı bugün dijital platformlarda dinleyiciyle buluştu

Ünlü popçu Sinan Akçıl, Ermenistan'ın alçak saldırılarına karşı topraklarını kurtarmak için mücadele eden Azeri askerler moral olsun diye bir şarkı hazırladı.

Akçıl, sözü ve müziği kendisine ait olan 'Daima Yaşa Azerbaycan' adlı şarkıda, Azeri şarkıcı Saide Guliyeva ile bir araya gelip düet yaptı. Şarkı, bugünden itibaren tüm dijital platformlarda müzikseverlerle buluşacak.

O şarkının sözleri

YEŞİL VE KIRMIZI MAVİ

BU BİZDEKİ KALBİN RENGİ

ÇOCUĞU YAŞLISI GENCİ

HEPSI CESUR HALKIN SESİ

VATANSIZ OLMAZ

KURŞUNDAN KORKMAZ

HEPİMİZ TEK CAN

SEN DAİMA YAŞA AZERBAYCAN

KİMSEDEN KORKMAZ

HİÇ TOPRAK SATMAZ

BAYRAĞI HEYECAN

SEN DAİMA YAŞA AZERBAYCAN

HAİNLER PUSUDA BEKLER

ASKERI NÖBET BEKLER

EVLATLAR KAYIP OLUR AMA

DOĞRUCA CENNETTELER...

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