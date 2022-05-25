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Siirtli kadınlar yöresel yemeklerde hünerlerini sergiledi

Siirt Valiliği himayelerinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce bu yıl ilki düzenlenen “Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı Yemek Yarışması” 88 yarışmacının katılımıyla düzenlendi.

Kültür Sanat 25.05.2022, 23:16
Siirtli kadınlar yöresel yemeklerde hünerlerini sergiledi

Siirt Valiliği himayelerinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce bu yıl ilki düzenlenen “Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı Yemek Yarışması” 88 yarışmacının katılımıyla düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğünde kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" çerçevesinde Siirt valiliği himayelerinde İl Kültür Turizm Müdürlüğünce Kızlar Tepesi Sosyal Tesisleri’nde yemek yarışması düzenlendi. Siirt’in yöresel lezzetlerinden perde pilav, kitel, dolma ve bumbar ile 69 kişinin ana yemek kategorisinde yer aldığı, 19 kişinin de varak keek, imçerket ve aside tatlısı ile yöresel tatlı kategorisinde yarıştığı yarışmanın jürisinde İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Başkanı Prof. Dr. Kamil Bostan, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülçin Özbay, sunucu Aynur Ayaz, Siirtli şef Erdal Türksoy ve şef Tahir Edebali yer aldı.

Programda, tüm yarışmacılar dereceye girmek için birbirleriyle yarışırken, 5 kişiden oluşan jüri heyeti, leziz yemekler ve tatlılar arasında seçim yapmakta bir hayli zorlandı. Yarışmada lezzet, görünüş, sunum ve pişirme derecesi ve kıvam kriterleri göz önünde bulunduruldu.

Ana yemek kategorisinde Zeliha Oktayı bumbar ile birinci, Şerife Varol perde pilav ile ikinci, Güler Esen ise kitel ile üçüncü, tatlı kategorisinde ise Aygül Gültekin aside tatlısı ile birinci, Leyla Yeşildağ imçerket ile ikinci, Zeynep Erkoyuncu da aside tatlısı ile üçüncü oldu.

Ödül töreninde konuşan Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, turizm sektörünün süratle geliştiğini, yerli ve yabancı turistlerin beklentilerinin de çeşitlendiğini söyledi. Hacıbektaşoğlu, "Günümüzde turistler, artık daha farklı deneyimlemeleri talep eden, seyahatler yönünde daha bilgili, çevreye daha duyarlı, yöresel değerleri ve otantik özelliğini koruyarak sürdürülen, farklı kültürleri tercih etmekteler" dedi.

Siirt mutfağını yerinde görme ve tatma fırsatı buldukları için mutlu olduğunu dile getiren Prof. Dr. Kamil Bostan, Siirt’in çeşitli yemeklerinin olduğunu ve bu harika yemekleri tatma fırsatı bulduklarını söyledi. Bostancı, “Türk Mutfağı etkinliği çerçevesinde Siirt’e geldik. Siirt’in mutfağını yerinde görüşüyoruz. Siirt’in yemeklerini, tatlılarını tatma fırsatı bulduk. Siirt özgün mutfağa sahip diğer illerden farklı özelliklere sahip bunun kıymetini bilmek lazım. Türk Mutfağı çerçevesinde yarışma düzenlendi, yaklaşık 80 katılım oldu. 4 ana yemek, 3’te tatlı yarıştı. Hepsi birbirinden değerliydi puanlamasını yaptık inşallah hak eden birinci olur” şeklinde konuştu

“Etkinliklere devam edeceğiz”

Türk Mutfağı Haftası çerçevesinde çeşitli etkinliklerle kutladıklarını söyleyen İl Kültür ve Turizm Müdürü İrfan Tekin, yapılan yarışmaya çok sayıda başvurunun olduğunu, bu tür etkinliklerin devam edeceğini dile getirdi. Tekin, “Arkamda gördüğünüz kalabalıkla beraber yemek yarışmamız olacak. Birinci yöresel yemek yarışması. Şu ana kadar toplamda 70’e yakın yöresel yemek alanında başvuru var. 20’ye yakında yöresel tatlı alanında var iki kategorimiz olacak. En iyi ilk üçe girecek yarışmacılarımıza para ödülümüz olacak, ilk 10’da yemek ve sinema bileti gibi sürpriz hediyelerimiz olacak. Bir sonra ki etkinlikte inşallah bunların daha güzel daha geniş bir etkinlik yapmayı düşünüyoruz. Bütün katılımlarından dolayı tüm katılımcılarımıza, ev hanımlarımıza, aşçılarımıza ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Jüri üyesi Aynur Ayaz ise, "Kitap fuarından sonra Siirt’e olmak, Türk Mutfağı paneli ile birlikte birinci yöresel yemek yarışmasında birbirinden ayrı yüzlerce kişi var. Katılan 70-80 tane kişimiz var. Yöresel ana yemek ve tatlılar konusunda bizde jürideyiz, puanlayacağız. Hem sunumlarına bakacağız hem de lezzetlere. Ben gurme değilim, ama damak tadım fena değildir. İnşallah hak eden kazansın. Siirt’imize hayırlı ve uğurlu olsun” diye konuştu.

“İddialıydım ama birinci olmayı beklemiyordum”

Önemli yemeklerden bumbar ile yarışmaya katılmaya karar verdiğini söyleyen Zeliha Oktayı, ana yemek kategorisi birincisi olduğu için çok mutlu olduğunu belirtti. Oktayı, “Yarışmaya katılırken birinci olmayı düşünmüyordum, iddialıydım ama çok iddialı yarışmacılar vardı 80 kişinin içinde birinci olmak beni gururlandırdı tabii ki. Bumbarda iyi olduğumu herkes söylüyordu ama bu kadar beklemiyordum. Siirt için güzel bir etkinlikti. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” ifadelerinde bulundu.

Tatlı kategorisi birincisi Aygül Gültekin ise, un helvasının pekmezli halinin oluşturduğu aside tatlısıyla birinci olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Yarışmada dereceye girenlere ödülleri Vali Hacıbektaşoğlu, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak ve jüri üyesi Prof. Dr. Kamil Bostan tarafından verildi.

Etkinlikler çerçevesinde çeşitli kurum ve kuruluşlarca açılan stantlarda çeşitli yemekler ve çeşitli ürünler sergilendi.

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