SHADOW AND BONE’UN İLK KARELERİ PAYLAŞILDI

Shadow and Bone, Jessie Mei Li (Alina Starkov), Archie Renaux (Malyen Oretsev), Freddy Carter (Kaz Brekker), Amita Suman (Inej), Kit Young (Jesper Fahey) ve Ben Barnes (General Kirigan)'ın başrollerinde yer aldığı 21 Laps Entertainment'ın bir Netflix prodüksiyonudur.

Dizi Sorumlusu / Yürütücü Yapımcı / Senarist: Eric Heisserer

Yazar ve Yürütücü Yapımcı: Leigh Bardugo

Yürütücü Yapımcı ve Yapımcı: Lee Toland Krieger

Yürütücü Yapımcılar: Shawn Levy, Dan Levine, Dan Cohen, Josh Barry (21 Laps Entertainment) ve Pouya Shahbazian (Loom Studios)

Çekim Yeri: Budapeşte, Macaristan

Format: 1 saat x 8 bölüm

Oyuncu Kadrosu: Jessie Mei Li (Alina Starkov), Archie Renaux (Malyen Oretsev), Freddy Carter (Kaz Brekker), Amita Suman (Inej), Kit Young (Jesper Fahey), Ben Barnes (General Kirigan), Sujaya Dasgupta (Zoya Nazyalensky), Danielle Galligan (Nina Zenik), Daisy Head (Genya Safin), Simon Sears (Ivan), Calahan Skogman (Matthias Helvar), Zoë Wanamaker (Baghra), Kevin Eldon (The Apparat), Julian Kostov (Fedyor), Luke Pasqualino (David), Jasmine Blackborow (Marie), Gabrielle Brooks (Nadia)

Eric Heisserer (dizi sorumlusu) ve Leigh Bardugo (yazar), paylaşılan ilk kareler ile birlikte hayranların bu yeni diziden neler bekleyebileceklerini anlatıyor:

Leigh Bardugo: Shadow and Bone çok farklı bir fantezi dünyasında geçiyor. Orta Çağ İngiltere'sini değil, palalar yerine mükerrer ateşli tüfekleri kullanan Rus İmparatorluğu'nu düşünün. Bu dizi, önemli olmadığı düşünülen insanların yaptıklarını ortaya koyan bir hikaye. Savaşlar, sihir ve karakterler arasındaki ilişkilerin hikayede böylesine destansı bir şekilde anlatıldığını görmek inanılmazdı. Bu görseller elimizde ne olduğuna dair sadece küçük bir ipucu veriyor. Olağanüstü bir yeteneğe sahip bir haritacı, onu kullanmak isteyen insanlar, onu korumak için her şeyi yapacak olan bir izci ve dahil olan herkes için çok büyük bir soruna neden olacak haydut ve hırsızlardan oluşan bir ekip.

Eric Heisserer: Bu görseller Leigh'in kitaplarında yarattığı geniş ve dokunaklı dünyaya bir bakış sunuyor. Set tasarımından kostümlere kadar yaratılan diller, üniformalar, para birimleri ve sanatsal seçimlerle, olayların Ketterdam ve Ravka gibi kurgusal topraklarda yaşanmış bir his yaratması için yorulmadan çalıştık. Romanları okuduğunuzda Grishaverse'in dünyasında kayboluyorsunuz ve umuyoruz ki hem yeni hem de var olan hayranlar diziyi izlediklerinde aynı duyguyu yaşarlar. Dizinin inanılmaz derecede tutkulu bir hayran kitlesi var ve Shadow and Bone'daki sihri yeni izleyicilerin keşfetmesi için sabırsızlanıyoruz.