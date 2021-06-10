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Şeyh Edebali Türbesi bahçesinde bulunan 19 mezarın taşı onarılacak

Osmanlı Devletinin kurucu Osman Gazi’nin kayınpederi devletin manevi kurucu Şeyh Edebali Türbesi yerleşkesi içinde bulunan 19 mezarın taşı onarılacak

Kültür Sanat 10.06.2021, 10:24
Şeyh Edebali Türbesi bahçesinde bulunan 19 mezarın taşı onarılacak

Osmanlı Devletinin kurucu Osman Gazi’nin kayınpederi devletin manevi kurucu Şeyh Edebali Türbesi yerleşkesi içinde bulunan 19 mezarın taşı onarılacak

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı ve ilgili müdürlerle Şeyh Edebali Türbesi bahçesinde bulunan 19 mezar taşının onarımı ile Şeyh Edebali Türbesinde yapılacak tadilat ve çevre düzenlemesi çalışmalarını inceledi. Vali Şentürk, ’’Tarihi mezar taşları, bir toplumun ve şehrin, hem dünü hem de bugünün tanıkları ve hafızasıdır. Dolayısıyla mezar taşları korunması gereken, kültür varlıklarımız arasındadır’’ ifadesinde bulundu.
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