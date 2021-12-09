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Selimiye Camii restore ediliyor

Edirne’de Mimar Sinan’ın ‘Ustalık eserim’ dediği Selimiye Camii’nin restorasyon çalışmaları devam ediyor. Cami, yaklaşık 3 buçuk yıl sürmesi beklenen restorasyon çalışmalarında da ibadete ve ziyarete açık olacak.

Kültür Sanat 09.12.2021, 13:03 09.12.2021, 13:16
Selimiye Camii restore ediliyor

Edirne’de Mimar Sinan’ın ‘Ustalık eserim’ dediği Selimiye Camii’nin restorasyon çalışmaları devam ediyor. Cami, yaklaşık 3 buçuk yıl sürmesi beklenen restorasyon çalışmalarında da ibadete ve ziyarete açık olacak.

Edirne’de 1568 yılında Mimar Sinan’ın 90 yaşındayken yapımına başladığı ve 7 yıl süren çalışmaların ardından 1575 yılında ibadete açılan Selimiye Camii’nin kapsamlı restorasyonu için çalışmalar başladı. 446 yıllık tarihi caminin restorasyonu Vakıflar Genel Müdürlüğünce yürütülecek. 40 ay süreceği tahmin edilen restorasyon çalışmaları boyunca cami ibadete ve ziyarete açık olacak. Caminin cam ve ahşap pencereleri tamamen yenilenecek, kalem işlerindeki bozulmalar da restorasyon çalışmalarıyla giderilecek. Ayrıca caminin kubbeleri ve kubbelerin üzerinde deforme olan kurşunlar değiştirilecek.

“Selimiye’nin Edirne için önemi çok büyük”

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Selimiye Camii’nin Edirne açısından çok önemli olduğunu vurgulayarak, “Selimiye’nin restorasyonu Edirne açısından çok ehemmiyetli bir konudur. Çünkü dışarıda yaşayan insanlara Edirne dediğinizde aklınıza ilk ne geliyor diye sorsak Selimiye bir numaradır. Edirne’yi ziyarete gelen her insanın öncelikle gittiği yer de yine Selimiye oluyor. Selimiye’deki restorasyon çalışmalarımız bizim Edirne olarak yıllardır üzerinde durduğumuz bir konudur. En son bu yıl Cumhurbaşkanımızın talimatları üzerine Kültür Turizm Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü yapılmış olan çalışmalara ödenek ayırmak ve programa koymak suretiyle restorasyonu başlatmış olduk. Bu çalışma bizim açımızdan da en kritik konulardan birisiydi. 2020 yılı içinde de bunun gerçekleşmesi için çok çaba göstermiştik. 2020 yılı özel bir yıldı. 2021 yılı içinde bunun gerçekleşmesi, ihalesinin ve yer tesliminin yapılmış olması çok kıymetli ve değerlidir" dedi.

Restorasyon sırasında caminin ziyarete ve ibadete açık olacağını ifade eden Vali Canalp, "Restorasyonu yaparken Edirne açısından kritik olan ikinci husus da Selimiye’nin restorasyon sırasında hizmet vermesidir. Hem bir ibadethane olarak hem de ziyaret edilmesi açısından bu koşulların sağlanmasını ortaya koymak çok önemliydi. Bu planlamayı bir değişikliğe uğratma zorunluluğumuz var. Bir tarafta restorasyonu yapmamız lazım, diğer taraftan da Selimiye’yi açık tutmamız lazım. Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz müteahhit firma ile birlikte yeni bir çalışma yapıyor. Hem Selimiye’nin 3 buçuk yıllık dönem boyunca restorasyonunun yapılması hem de caminin kubbesi görülebilir şekilde olmasını sağlamamız lazım. Misafirlerimiz geldiğinde bütünlüğü görebilecekleri şekilde ve geldiklerine değer şekilde bir çalışma yapılıyor. Yakın zamanda Selimiye’de restorasyon öncesi son cumamızı kılacağız. Sonrasında ise artık kısmi olaraktan Selimiye’de de belli bir bölümü kapatmış olacağız” diye konuştu.

“Gelecek nesillere kalıcı bir eserdir Selimiye Camii”

Selimiye Camii’ni ziyaret için İstanbul’dan Edirne’ye gelen Yasin Eren, “Şu anda Edirne Selimiye Camii’ndeyiz. Mimar Sinan’ın ‘Ustalık eserim’ olarak adlandırdığı tarihi eserlerinden biri Selimiye Camii’ndeyiz. Burası yıllardır sürekli hayran kalarak izlediğimiz, gördüğümüz ve nefesini soluduğumuz yer. Geldiğimiz zaman beli başlı restorasyonlar olduğunu fark ettik. Arkadaşlardan aldığımız bilgi kadarıyla da kubbelerin yenileneceğini, zamanla kurşunların deforme olduğunu ve şu anda kubbelerinde 400 ton kadar kurşun mevcutmuş. Görünen ve deforme olan yerlerin yapıldığını gördük ve çok memnun olduk. Gelecek nesillere kalıcı bir eser. Mimar Sinan gibi baş ustanın eserlerini görmek, onları solumak o kadar çok hoşumuza gidiyor ki anlatamam” ifadelerini kullandı.

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