Sedat Anar ‘santur’ ile Başakşehirlileri mest etti

Başakşehir Belediyesi, Kıraathane Sohbetleri’nde santur sanatçısı Sedat Anar ile Başakşehirli sanatseverleri buluşturdu. Başakşehir Millet Kıraathanesi’nde olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Anar, “Bu güzel mekanda eser okumaktan ve santur çalmaktan büyük keyif aldım” dedi.

Başakşehir’de kültür sanat sezonunun en çok ilgi gören programlarından Kıraathane Sohbetleri, yoğun katılımla devam ediyor. Programa konuk olan santur sanatçısı Sedat Anar, Başakşehirli sanatseverleri adeta mest etti.

“Keyifli bir akşam geçirdik”

Başakşehir Millet Kıraathanesi’nde olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Anar, “2017 yılında Başakşehir’de sohbet yapma fırsatımız olmuştu. Şimdi de Başakşehir Millet Kıraathanesi’nde bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Bu güzel mekânda eser okumaktan, santur çalmaktan büyük keyif aldım. Başakşehirli sanatseverlerle birlikte sanat dolu bir akşam geçirdik” şeklinde konuştu.

“Hayatımın en büyük parçası santur”

Santurun hayatının en büyük parçası olduğunu söyleyen Anar, “Çocuk yaşlardan itibaren müzik yapmaya başladım. Öğretmenim sayesinde müziğe cura çalarak başladım. Santur ile üniversite yıllarımda tanıştım. O dönemden itibaren santur çalıyorum. Bir enstrüman çalmak istiyorsanız önce onu yaşamalısınız. Yaşadığınız zaman enstrümanı çalmazsınız, onu yaşarsınız. Santurumla birlikte Ankara’nın her sokağında çaldım, bestelerimi söyledim. Bu hayatımında dönüm noktası oldu. Sokakta müzik yaparak herkese ulaşma fırsatım oldu” ifadelerini kullandı.