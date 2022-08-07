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Sazını alan meydana çıktı, müzik şöleni yaşandı

Sivas’ta ‘Sazını Al da Gel’ programıyla bağlama ustaları vatandaşlara müzik şöleni yaşattı.

Kültür Sanat 07.08.2022, 19:57
Sazını alan meydana çıktı, müzik şöleni yaşandı

Sivas’ta ‘Sazını Al da Gel’ programıyla bağlama ustaları vatandaşlara müzik şöleni yaşattı.

‘Gardaşlık Festivali’ kapsamında gerçekleştirilen ‘Sazını Al da Gel’ programına 108 bağlama ustası katıldı. Kent meydanında gerçekleştirilen program açık hava konserlerini aratmadı. Yöresel türküleri söylen bağlama ustalarına Aşık Veysel heykeli önderlik etti. Bağlama ustaları adeta sazlarını konuştururken vatandaşlar da doyasıya eğlendi, bazı vatandaşlar o anları telefon kameralarıyla kayda aldı.

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