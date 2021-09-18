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Sattas, ‘Cuma İş Çıkışı’ açık hava konserinde sahne aldı

İş Sanat’ın ‘Cuma İş Çıkışı’ ücretsiz açık hava konserlerinde dün akşam Sattas sahne aldı.

Kültür Sanat 18.09.2021, 13:47
Sattas, ‘Cuma İş Çıkışı’ açık hava konserinde sahne aldı

İş Sanat’ın ‘Cuma İş Çıkışı’ ücretsiz açık hava konserlerinde dün akşam Sattas sahne aldı.

İş Kuleleri Kibele Heykeli önünde hayata geçirilen ‘Cuma İş Çıkışı’nda sahne alan reggae müziğin Türkiye’deki başarılı temsilcilerinden Sattas, haftanın yorgunluğunu müzik eşliğinde atmak isteyenlere keyifli dakikalar yaşattı.

Cuma akşamları 18.30’da başlayan konserler, 24 Eylül’de BaBa Zula, 1 Ekim’de Hey! Douglas ile devam edecek.

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