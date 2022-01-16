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Sanayide kullanılan epoksiyi sanata dönüştürüyor

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Kazdağları’nın eteklerinde özel izinle kesilmiş zeytin ağaçları ve sanayide yapıştırıcı ve yalıtım malzemesi olarak kullanılan epoksi ile adeta sanat eserleri, masalar, sehpalar ve hediyelik obje üretimi yapıyor.

Kültür Sanat 16.01.2022, 10:15
Sanayide kullanılan epoksiyi sanata dönüştürüyor

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Kazdağları’nın eteklerinde özel izinle kesilmiş zeytin ağaçları ve sanayide yapıştırıcı ve yalıtım malzemesi olarak kullanılan epoksi ile adeta sanat eserleri, masalar, sehpalar ve hediyelik obje üretimi yapıyor.

Kazdağları eteklerinde özel izinler ile kesilen zeytin ağaçlarını kullanarak onları epoksi il birleştiren Behlül Çoban yaptığı sanatsal ürünler ile dikkatleri çekiyor. Son günlerin dekorasyon malzemesi üretimde sıkça kullanılan ve sanayide yapıştırıcı ve yalıtıcı kimyasal olarak kullanılan epoksiye farklı bir yorum katan Çoban özellikle masalar ve sehpa üretimi ile dikkatleri çekiyor. Farklı materyalleri epoksi ile bir araya getirerek sanat serüvenine başlayan Behlül Çoban “Burada masa, sehpa üretimleri yapıyoruz, doğal ahşap ve epoksi ile beraber. Hediyelik eşyalar üretiyoruz.”dedi.

Ağaç ile epoksinin bir araya gelmesi ile güze görseller oluştuğunun altını çizen Çoban, “Epoksi genel anlamda özel izinle kesilmiş kurumuş ağaçlar alınıyor. İşleniyor. Daha sonra kalıplarımız var. Kalıplarımız içine konularak, epoksi ile birleştiriyoruz. Renkli veya şeffaf olarak” dedi.

Epoksi işleminin yapılan objenin hacmine göre değiştiğini ifade eden Behlül Çoban, “Küçük objeler genel anlamda 3 ila 4 saat içinde bitiyor. Masa ve sehpa türü malzemeler iki, üç gün arasında sürüyor. Müşteriye teslimi bir haftayı buluyor.”dedi.

Zeytin ağacı ile epoksi birleşiminin adeta bir sanata dönüştüğünü ifade eden Behlül Çoban “Bölgemizin yapısından dolayı genelde izinli kesilmiş zeytinler kullanıyoruz. Onun haricinde farklı türler de çıkıyor. Genel olarak Kazdağları’nda Edremit’te bulunduğumuz için zeytin kullanıyoruz” dedi.

Epoksi ile üretilen ürünlerin ömürleri hakkında bilgi veren Çoban, “Epokside genelde sehpalar ve masalar çok ilgi görüyor. Türkiye’de ise özellikle sehpalar. Epoksiden yapılmış ürünler aşağı yukarı 3 ila 4 sene arasında kullanılabiliyor. Daha sonra hafif sararma yapar şeffaf ürünlerde. Renkli ürünlerde bir sıkıntı olmuyor. Uzun vadede kullanabiliyorsunuz. Deformasyon yaşamış ürünlerde daha sonra parlatma ve zımpara ile düzeltilebiliyor“ dedi.

Epoksi ile çalışma yapmak isteyenlerin her geçen gün artış gösterdiğine değinen Çoban, “Epoksi yapmak isteyen arkadaşlar genelde internet üzerinden videolar ile yapmaya çalışıyor. Lakin bunun eğitimi var. Biz 2017’den beri kendi atölyemizde gerek yurt dışı, gerek yurt içinden gelen arkadaşlara eğitimler veriyoruz” dedi.

Yapılan ürün ve kullanılan malzemeye göre ürünlerin fiyatının belirlendiğine değinen Behlül Çoban, “400 TL ile 20 bin TL arasında değişiyor. Tabi bu ürünün büyüklüğüne ve hacmine göre fiyat veriyoruz” dedi.

Zeytin, doğal ürünler ile biraraya getirilen epoksi uygulaması ile yapılan masalar, sehpalar ve dekoratif ürünler, iç dizayn çalışmalarında son günlerde büyük ilgi ve beğeni topluyor.

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