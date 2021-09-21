Sanatta yeni akım dijital sanat

Görsel sanatları digital ortamda üretme imkanı, sanatçılara büyük özgürlük sağlıyor. Gerçeküstü eserler, yine digital ortamlarda ciddi fiyatlara alıcı buluyor. NFT, tam adıyla non-fongible token bu eserlere digital sertifika vererek sanatsal eseri benzersiz kılıyor.

Türkiye’de de bu konuda üretimler yapan sanatçılar gün geçtikçe çoğalıyor. Onlardan biri de Kadir Ölmezkaya. Digital içerik üretimine 3.5 yıl önce başladığını söyleyen Ölmezkaya, “Sanatın önümüzdeki dönemde digital mecrada kendine yer bulacağını gördüm, gerçek sanat eserleri gerçek değerlerini digital dünyada buluyor. Bu alan gelişmeye devam edecek” dedi.

Sanatsal tasarım işine, tesadüf eseri başladığını belirten Ölmezkaya, “Ben okuldayken, defterinin arkasını hayalindeki şekillerle karalayan biriydim. Kendi sosyal medya hesabım için görsel içerik üretirken bundan ne kadar keyif aldığımı fark ettim. Böyle bir yeteneğim olduğunu bilmiyordum. Bundan 3,5 yıl önce başladığım digital sanatlarda şu anda kendi öğrencileri olan, eserleri dijital ortamlarda satılan bir sanatçıya dönüştüm” dedi.

Geçmişte resim yapan sanatçıların ancak öldükten sonra kıymetinin anlaşıldığını, çoğu zaman hakettiği değeri göremediğini belirten Kadir Ölmezkaya, NFT sektörünün son yıllarda sanatçılar için güvenli bir liman haline dönüştüğünü, burada sanatçıların haklarının garantiye alındığını anlattı.

Gerçeküstü çalışmalarında mesaj veren estetik üretimler yaptığını söyleyen Ölmezkaya, “Yapabileceklerinin tek sınırı, hayal edebileceğiniz şeyler. Ben de bu sınırları zorlamak istiyorum. Kendi hayal dünyamı ürettiğim eserlerle insanların dikkatine açmak istiyorum. Buna manipülasyon sanatı da denebilir. Verdiğim çevirimiçi kurslarda öğrencilerime bunu anlatmaya çalışıyorum. Bunun tekniklerini herkes öğrenebilir, ancak gerçek sanatçılar ürettikleri eserlerle kendilerini ortaya koyarlar” şeklinde konuştu.