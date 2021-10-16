Sanatçı Ali Ercan’ın sanat hayatının 70’inci yılı kutlandı

Niğdeli sanatçı, bestekar ve oyuncu Ali Ercan’ın sanat hayatının 70’inci yılı dolayısıyla tören düzenlendi. Ali Ercan, ’Kara kaş gözlerin elmas’, ’Adaletin bu mu dünya’, ’Adana’ya bir kız geçti gördün mü’ gibi türküleri seslendirdi. Sanatçının yaşına rağmen gösterdiği performans dinleyicilerden büyük alkış aldı.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Niğdeli sanatçı Ali Ercan’ın, kentin simgesi olduğunu söyledi. Ali Ercan’ın değerini bildiklerini ancak bu geceyle ona olan vefa borcunu ödediklerini ifade eden Şimşek, "Anadolu’nun her köşesinde bir müzik kültürü var. Kırşehir’de Bozlak kültürüyle Neşet Ertaş özdeşleşmiş, bu kültürü zirveye taşımış ve sembolü olmuş bir isim. Ege Bölgesi’nde Denizli’ye baktığımızda Özay Gönlüm’ü, Sivas’a baktığımızda Aşık Veysel’i görüyoruz. İşte bu sanatçılar o bölgeler için neyse Ali Ercan da Niğde için odur, Niğde için büyük bir değerdir” dedi.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise Ali Ercan’ın kente büyük değerler kazandırdığını anlatarak; "Kendisine sonsuz teşekkürler ediyorum. Böyle değerlerin aslında yaşarken bilinmesi anlamlı. Maalesef ülkemizde genelde böyle değerlerin önemi kaybedildikten sonra ortaya çıkıyor. Ona sağlıklı sıhhatli, hayırlı uzun ömürler diliyorum. Niğde’mize, ülkemize, sanat hayatına katacağı çok daha işleri var” diye konuştu.

Konuşmaların ardından, Ali Ercan’ın kendi hayatını anlattığı video izletildi ve Kent Müzesi için yapılan Ali Ercan’ın bal mumu heykeli sergilendi. Ali Ercan’ın ardından TRT ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Halk Müziği sanatçısı Bedri Ayseli, sahneye çıkarak türküleri seslendirdi.