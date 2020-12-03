’Sanat sokakta’ sanatçıları sağlık çalışanlarını duvara çizdi

‘Sanata destek sağlığa vefa’ programı kapsamında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve ’sanat sokakta’ sanatçıları tarafından pandemi sürecinin kahramanları temalı resim çalışması yapıldı. Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, yapılan çalışmayı incelemesinin ardından yaptığı açıklamada, "Biz, esas sıkıntılı süreci temmuz ve ağustos ayında geçirmiştik. Şimdi Türkiye’nin genelinde bir ikinci dalgadan bahsediliyor. Biz son iki haftadır stabil gidiyoruz" dedi.

Sanat sokakta sanatçıları sağlık çalışanlarına destek olmak için Yenişehir ilçesi Fiskaya Caddesi üzerinde bulunan duvara ‘Sanata destek sağlığa vefa’ çalışması kapsamında sağlık çalışanlarını çizdi. Yapılan çalışmayı yerinde inceleyen Vali Karaloğlu, burada açıklamalarda bulundu. Vali Karaloğlu, pandemi sürecinde çok büyük fedakarlıklarda bulunan, 10 aydır olağanüstü çaba sarf eden sağlık çalışanlarına vefa borcu, jest olsun diye resim öğretmeni Nazlı hanım ve ‘Sanat sokakta’ ekibinin bir duvarda, sağlık çalışanlarına teşekkür etmek maksadıyla resim yaptıklarını söyledi. Vali Karaloğlu, “Biz de en son küçücük bir katkı sunduk. Pandemi süreci zor koşullarda devam ediyor. En çok emek veren kamu görevlilerimiz de sağlık çalışanlarımız. Elbetteki güvenlik görevlilerimizde, kamu çalışanlarımızda bu süreçte çok yoruldu. Ama en çok yorulanlar sağlık çalışanlarımız. Onlara çok teşekkür ediyoruz toplum olarak. Ama onlara yapacağımız en büyük iyilik alınan yeni tedbirlere, konan yeni kurallara harfiyen uyarsak onların işini çoğaltmamış oluruz. Onların yükünü hafifleterek aslına onlara en büyük iyiliği pandemi kurallarına uyarsak yapmış oluruz" diye konuştu.

"Pandemide son iki haftadır stabil gidiyoruz"

Vali Karaloğlu, Diyarbakır’da esas sıkıntılı süreci temmuz ve ağustos ayında geçirdiklerini ifade etti. Şimdi Türkiye’nin genelinde bir ikinci dalgadan bahsedildiğini kaydeden Vali Karaloğlu, "Biz son iki haftadır stabil gidiyoruz. Ama bu, diğer şehirlerde başlayan ikinci dalganın ulaşmayacağı anlamına gelmiyor. Biz eğer alınan kurallara uyarsak, konan tedbirlere harfiyen uyarsak bu süreci daha sağlıklı yürütebiliriz” şeklinde konuştu.