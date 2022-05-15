Samsun’da Gençlik Haftası kutlanmaya başladı

21 Mayıs tarihleri arasında kutlanan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası kutlamaları, Samsun Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk Anıtı’na resmi çelenk sunum programıyla başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ve 15-21 Mayıs Gençlik Haftası nedeniyle tören düzenlendi. Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu törende Atatürk Anıtı’na çelenk koydu. Saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu. Geçen yıl pandemiden dolayı dijital ortamda kutlanan Gençlik Haftası bu sene ise birbirinden farklı etkinliklerle kutlanacak.

“Mayıs ayı boyunca meydanlarda olacağız”

Çelenk koyma töreninde konuşma yapan İsmail Hakkı Kasapoğlu “Millî mücadelemizin başlangıcının sembolü olan, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ve kahraman silah arkadaşlarının103 yıl önce Samsuna çıktığı 19 Mayıs tarihini ‘Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’,15-21 Mayıs tarihleri arasında yer alan haftayı da ‘Gençlik Haftası’ olarak coşkuyla kutluyoruz. Samsun bu anlamda çok farklı bir yere sahip. Meşalenin yakıldığı ilk adımın atıldığı topraklar tam da burası. Bu vesileyle gençlik haftasını en güzel şekilde kutlamak için sporcularımızla gönüllü gençlerimizle ve yurtlarımızda kalan öğrencilerimizle dolu dolu bir bayram haftasına başladık. Samsun Gençlik ve Spor II Müdürlüğü olarak Valiliğimizin önderliğinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" kutlamalarımızı mayıs ayının tamamına yaymış olduğumuz etkinliklerle kutlamaktayız. 19 Mayıs Geleneksel Spor Şenlikleri, sosyal medyadan sosyal meydana etkinlikleri, tiyatro gösterileri, Off Road yarışları, yamaç paraşütü pilotlarımızın gösterileri, Paramotor gösterileri, havacılık okullarımızın hava gösterileri, halk oyunları gösterileri, engeli aşan sporcularımızın bahar şenlikleri, Flyboard gösterileri, 1919 metrelik bayrağımızla bayrak yürüyüşü, fener alayı ve gençlik festivali yürüyüşü, 19 Mayıs’a özel konserler, sergiler... ve bu başlıklar altında yapılacak birçok geleneksel, sanatsal ve kültürel etkinliklerimiz ile mayıs ayı boyunca sahalarda ve meydanlarda olacağız” dedi.

Çelenk koyma töreni toplu fotoğraf ile son buldu.