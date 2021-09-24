Samsun PetFest heyecanı 2-3 Ekim’de yaşanacak

3 Ekim’de Çakırlar Korosu’nda yapılacak.

Atakum Belediyesi, Samsun Sinop Veteriner Hekimler Odası, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Veteriner Fakültesi Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri ile Samsun Barosu’nun destek ve katkılarıyla hazırlanan Samsun PetFest 2021 1. Evcil Hayvan ve Doğa Festivali, 2-3 Ekim’de hayvan ve doğaseverlerle buluşacak.

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü öncesinde gerçekleşecek festival içeriği ve sosyal mesajları ile Karadeniz’in en önemli farkındalık etkinliğinden biri olan PetFest 2021’de aynı zamanda bakıma ve ilgiye muhtaç sokak hayvanları için festival gelirlerinin bir kısmı mama ve malzeme yardımı olarak bağışlanacak.

2-3 Ekim 2021 tarihlerinde Çakırlar Korusu’nda açık havada gerçekleşecek festival alanında iki gün boyunca alanında uzman veteriner hekimler yer alacak. Öğretim görevlileri ve avukatlarla; evcil hayvanlarla ilgili önemli konularda söyleşiler yapılacak. DJ gösterisi ve müzik dinletisi yer alacak. Kedi ve köpekler için kostüm yarışması ve ödüller verilecek. Ahşap oyun parkuru, çocuklar için ücretsiz atölyeler ve oyunlar gerçekleştirilecek. Festivalde ayrıca Güliz Ayla konseri de yer alacak.