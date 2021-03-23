Salgın dönemini fırsata dönüştürdü: 1 yılda 6 kitap yayınladı

Kovid-19 salgın dönemini fırsata dönüştürerek kültür-sanat faaliyetlerine ağırlık veren “Âşık Derebahçeli” mahlasıyla şiirler yazıp kitaplar neşreden Ali Kayıkçı, 2020 yılı Mart ayından bu yana toplam 6 kitap yayınladı.

1965 yılında Samsun Ticaret Lisesi’nin “Uyanış Dergisi”nde başladığı kültür-sanat faaliyetlerini aralıksız sürdüren ve geçen sene peş peşe yayınladığı dört kitapla eser sayısını “55 Yılda 55 Eser”e yükselten Kayıkçı, yeni neşrettiği iki kitapla bu sayıyı 57’ye çıkarttı.

"Hayat Eve Sığar(HES)” kelimeleriyle özetlenen bu bir yıllık süreyi; okuma-araştırma ve yazma için âdeta yepyeni bir imkân olarak gördüm ve fırsata dönüştürerek, günün en az yarısını bunlar üzerinde çalışarak bu kitapları okuyucular ile buluşturdum” diyen Yazar Ali Kayıkçı, “Başta ulusal ve yerel bazı gazete ve dergilerde çıkan yazılarımı da harmanlamak, bu arada günlük gelişmeleri de takip etmek suretiyle kültür-sanatseverlere faydalı olmaya çalıştım” şeklinde konuştu.

Kayıkçı’nın, son bir yıl içinde yayınlanan eserleri ise şunlar:

“Halime Kız Yazdı, Ben De… (‘Moda’ Konulu 73 Köşe Yazısı-Şiir)”, 344 sayfa;

“Sen Destanı Yazdın Ben De…/4 (‘Yurtiçi ve Yurtdışı’ Terörüne Karşı Kahramanlık Destanları Konulu Yüz 41 Köşe Yazısı-Şiir)” , 454 sayfa;

“Yazdı-Yazdım../1 (Edebî Eserlere Münekkit Gözüyle Cevaplar; Yüz 20 Köşe Yazısı-Şiir)”, 504 sayfa;

“Dünden Bugüne Samsunlu Şâirler ve Yazarlar Ansiklopedisi (Dörtyüz 55 İsim’e Doğru)”, 808 sayfa;

“Yazdı-Yazdım../2 (Edebî Eserlere Münekkit Gözüyle Cevaplar; Yüz 21 Köşe Yazısı-Şiir)”, 468 sayfa;

“Asırlık Bir Çınar: Kore Gâzisi S. Ali Çavuş Ve… (Kayıkçıoğulları, Öztürkler ile Sürüloğulları)”, 96 sayfa.

Gazeteci-Yazar ve Halk Şâiri Ali Kayıkçı’nın; bunların dışında, 3 seri hâlindeki kitaplarından 10 tanesinin daha baskıya hazır durumda beklediği bildirildi.