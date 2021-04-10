’Saklı Taneler’ roman oldu

Yazar Yakup Halit Bulut’un yeni yayınlanan ’Saklı Taneler’ romanı, polisiye-macera türünde edebiyat severlerle buluştu. Kitapta Avrupa’da, Hollanda-Türkiye hattında geçen sıra dışı olaylar, birbiriyle iç içe olay örgüsü çerçevesinde anlatılıyor.

Dünyada hızla yaygınlaşan doğa casusluğu ve bitki kaçakçılığı romanlara konu oluyor. 2017’de Algı Savaşları kitabını yayınlayan Yakup Halit Bulut, 2021 yılında Saklı Taneler romanıyla okuyucunun karşısına çıktı. Romanda dünyanın doğal dengesini de tehdit eden karanlık yapılar yer alırken, gizemli maceralar içinde tesadüfleri sorgulayan bir roman olarak göze çarpıyor. Dünyaya yayılan ’iyilik’ hareketlerinin görünmeyen yüzüyle beraber insanları minnettar kılarak yol açtıkları hasarı da sorgulayan roman, polisiye-macera türünde edebiyat severlerle buluşuyor. Kitapta Avrupa’da, Hollanda-Türkiye hattında geçen sıra dışı olaylar, birbiriyle iç içe olay örgüsü çerçevesinde anlatılıyor. Kahramanlarıyla birlikte okuyucuyu endemik türler içinde esrarengiz bir seyahate çıkaran kitabın mottosu ise ’Herkes minnettarsa iyilikten ötesi vardır’.