Şair İbrahim Sadri Sultangazi’ye konuk oldu

Televizyon programcısı, tiyatrocu ve şair İbrahim Sadri, ‘Diriliş Şairi Sezai Karakoç’ programı kapsamında Sultangazi’ye konuk oldu. Ünlü şair İbrahim Sadri programda Sezai Karakoç anısına şiirler okudu.

Sultangazi Belediyesi, Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim, Kültür ve Sanat Sezonu kapsamında “Diriliş Şairi Sezai Karakoç” konulu etkinlik düzenledi. Etkinlikte ünlü televizyon programcısı, tiyatrocu ve şair İbrahim Sadri, büyük şair Sezai Karakoç anısına şiirler okudu. Sultangazi Belediyesi Etkinlik Salonu’nda gerçekleştirilen programa Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun’un eşi Tuba Dursun ve çok sayıda edebiyatseverler katıldı.

“40 yıla yakındır Sezai Karakoç’un şiirleriyle yol yürüyorum”

“Diriliş Şairi Sezai Karakoç” konulu program öncesinde konuşan şair İbrahim Sadri, “Yakın zaman öncesinde kaybettiğimiz sadece Türk şiirinin değil, dünyanın en kıymetli şairlerinden biri olan Sezai Karakoç’u anacağız onun yazdıklarıyla, dizeleriyle. Bu bizim Sezai Karakoç’la ilgili yaptığımız 6’ncı ya da 7’nci program bu yıl. Ben 40 yıla yakındır Sezai Karakoç ve şiirleriyle birlikte yol yürüyen biriyim. Onun şiirlerinden ilham alan biriyim. En önemlisi bu programların bence yüklendiği işlev özellikle genç kuşaklara, genç insanlara bu büyük şairin dizelerini ulaştırmak. O yüzden bu programların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Özellikle Sezai Karakoç adına yapılan bu programların ilgi görmesi hem İstanbul’da hem İstanbul dışında beni çok mutlu ediyor” şeklinde açıkladı.

"Ben edebiyatı ve şiiri gerçekten çok seviyorum"

Şiir yazmayı çok sevdiğini söyleyen 18 yaşındaki İlayda Bozkurt, “Etkinlik yapılacağını duydum, çok heveslendim, onun için geldim. Ben edebiyatı ve şiiri gerçekten çok seviyorum. Kendim de şiirler yazıyorum. Bu tip şairler bana çok öncü oluyor. Birçok şiirini internetten, onların seslerinden dinledim ve çok hoşuma gitti. Yazdığım şeyde de bana ilham veriyorlar” dedi.