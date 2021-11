Sabrın, cesaretin ve umudun hikâyesi

VakıfBank Kültür Yayınları’nın (VBKY) edebiyat kitaplığı yeni eserlerle genişlemeye devam ediyor. Eğitimci ve yazar William Howard Armstrong, ilk kez 1969 yılında yayımlanan “Sounder” eseri ile okura “merhaba” diyor. Yayınlanmasından kısa bir süre sonra “Sounder”, Birleşik Devletler’de çocuk edebiyatı için verilen en prestijli ödüllerden John Newbery Madalyası ve Lewis Carroll Edebiyat Ödülü’nü kazanıyor. 1930’lu yıllarda Amerika’da köleciliğin ardından gelen “ortakçılık” isimli bir tarım sisteminde varoluş mücadelesi veren siyahî bir ailenin hikâyesini konu alıyor. Doğu Rüzgâr Özer’in çevirmenliğini yaptığı ve Ahmet Can Palüza’nın resimleştirdiği eser, 19’uncu yüzyılda yoksul bir Afrikalı-Amerikalı çocuğun okuma ve öğrenme merakı ile sadık inancının izini sürüyor.

Ailesini dönemin zorlu koşullarına rağmen geçindirmeye çalışan baba, çoğu zaman av köpeği Sounder ile kulübelerine eli boş döner. Bir gün eve yiyecekle dönmeye başarır ama aile bireylerinin sevinci uzun sürmez. Eve gelen öfkeli bir şerif ve iki yardımcısı, çocuğun babasını, hayvanı bir çiftlikten çaldığı iddiasıyla tutuklar. Dünya Gençlik Edebiyatı’nda bir dönüm noktası olan ve beyaz perdeye de uyarlanan eser, çocukluktan yetişkinliğe geçiş döneminde olan bir çocuğun zamanla kendi aklına ve gücüne güvenmesini, geleceğe daha emin adımlar atabilecek cesareti kendisinde bulabilmesini anlatıyor.

Okuru, ailesine bağlı, onurlu ve güçlükler karşısında yılmaz bir çocuğun dünyasına şahitlik etmeye çağıran roman, renk ve sınıf farklarından güçlü olan sevgi bağlarına, hayvanlara ve var olanın olduğu gibi kucaklanmasına dikkat çekiyor.

Kitaptan

“Sounder’ın sesine paha biçilemezdi. Bu ses, büyük göğüs kafesinden ve geniş çenesinden âdeta bir mağaranın içinden yankılanıp geliyormuşçasına çıkıyordu; daha dışarıya ulaşmadan yarı yankıya dönüşüyordu. Avını ağaca kaçmak zorunda bırakan Sounder’ın geceyi dolduran ani havlamasını duyan bir yabancı, ağacın altında bir değil, altı köpek olduğunu düşünebilirdi. Ama kırsalın tamamında, verandalarının direklerine yaslanmış veya kulübelerinin kapılarında dikilmiş olan komşular, bu sesin Sounder’a ait olduğunu biliyorlardı.”

William Howard Armstrong kimdir?

1911’de Virginia’da geçimini çiftçilikle sağlayan bir ailenin üçüncü çocuğu olarak doğdu. Çocukluğunda yemek masasının etrafında yapılan sohbetler sırasında yaşlı, siyahî bir aile dostlarının Odysseus’un sadık köpeği Argus hakkında anlattığı bir hikâyeden çok etkilendi; 1970 yılında John Newbery Madalyası ve Lewis Carroll Edebiyat Ödülü’nü kazanan Sounder’ın bu sohbetlerden esinlenerek ortaya çıktığı düşünülmektedir. Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra çiftçilik ve marangozluk da yapmış yazar 1945’te Connecticut Kent Okulu’nda tarih öğretmeni olarak 52 yıl çalışmıştır. Lise öğrencilerine edebiyat klasikleri ve antik dönemle ilgili tarih dersleri vermiştir. Mitolojik kahramanlardan ve dinî hikâyelerden beslenen, eğitim bilimi alanında çalışan yazarın diğer eserleri arasında 87 Ways To Help Your Child in School (1961), Tools of Thinking (1968), Hadassah: Esther the Orphan Queen (1972) ve The Education of Abraham Lincoln (1974) sayılabilir.

Doğu Rüzgâr Özer kimdir?

1990 yılında, İstanbul’da doğdu. Yeditepe Üniversitesi, Fransızca Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü mezunudur. Daha önce Augusta Laar, Dariusz Lebioda, Ryszard Krynicki gibi şairlerin eserlerini Türkçeye çevirmiştir. Hâlihazırda gemi brokeri olarak çalışmakta, Fransızca ve İngilizce dillerinden Türkçeye çeviriler yapmaktadır.

KÜNYE

Yayınevi: VBKY

Kitabın adı: Sounder – Sahibini Bekleyen Av Köpeği

Yazar: William Howard Armstrong

Editör: Adnan Özer

Çevirmen: Doğu Rüzgâr Özer

Resimler: Ahmet Can Palüza

Sayfa sayısı: 104

Fiyatı: 28 TL