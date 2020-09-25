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RTÜK, 'Kimsesizler' dizisi ile ilgili inceleme başlattı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), bir kanalda yayınlanan 'Kimsesizler' dizisi ile ilgili gelen şikayetler üzerine inceleme başlatıldığını bildirdi.

Kültür Sanat 25.09.2020, 09:56
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RTÜK, 'Kimsesizler' dizisi ile ilgili inceleme başlattı

RTÜK'ten yapılan açıklamada, "Kimsesizler dizisiyle alakalı gerek Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bildirimleri gerekse STK ve vatandaşlarımızdan gelen yoğun şikayetler sonucunda söz konusu dizi film için RTÜK Başkanlığı tarafından inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise "Dizinin tanıtımlarında çocuk koruma sistemimiz hakkında yeterli ölçüde bilgi sahibi olunmadığı görülmektedir. Fragmanda çocuklara yönelik söylenen sert ve hoyrat ifadeler kamuoyu vicdanını yaralamıştır" denildi.

#kimsesizler
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