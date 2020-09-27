Piyanist Ayşegül Sarıca ile birlikte İstanbul müzik festivali sahnesinde

TSKB iş birliğiyle İstanbul Müzik Festivali kapsamında hayata geçirilen ‘’Yarının Kadın Yıldızları: Genç Kadın Müzisyenler Eğitim Destek Fonu’’ üçüncü yılında toplam 40 üstün yetenekli genç kadın müzisyene ulaştı. Eğitim fonundan yararlanmanın yanı sıra İstanbul Müzik Festivali’nde özel bir konser verme imkânı da bulan genç müzisyenler bu sene 29 Eylül tarihinde dinleyicileriyle buluşuyor. Duayen sanatçı Ayşegül Sarıca’nın onur konuğu olduğu “Yarının Kadın Yıldızları” konseri pandemi nedeniyle Süreyya Operası’nda kayda alınarak, dijital platform üzerinden yayınlanacak. Konser 29 Ekim tarihine kadar online olarak izlenebilecek.

1990 yılından bu yana İstanbul Müzik Festivali'nin destekçileri arasında yer alan, son üç yıldır da Yarının Kadın Yıldızları projesinin sponsorluğunu üstlenen Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) gerek finansman faaliyetleri gerek sosyal sorumluluk projeleri ile kadınların üretime, eğitime ve kültürel hayata eşit fırsatlarla katılımı yönünde pek çok adım atıyor.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) düzenlediği İstanbul Müzik Festivali kapsamında, TSKB iş birliğiyle 2018 yılından beri sürdürülen “Yarının Kadın Yıldızları” projesi üstün yetenekli genç kadın müzisyenleri desteklemeye devam ediyor. Son üç yılda 40 genç sanatçıya ulaşan “Yarının Kadın Yıldızları: Genç Kadın Müzisyenler Eğitim Destek Fonu” bu yıl 12 genç kadın müzisyene katkı sağlıyor.

Türkiye’nin en tanınmış piyanistlerinden Ayşegül Sarıca ise bu yıl destek fonundan yararlanmaya hak kazanan genç sanatçılara festival sahnesinde kanaat önderi olarak eşlik edecek. Pandemi koşulları nedeniyle Süreyya Operasında kayda alınan konser izleyicileri ile digital platformda buluşacak. Konser 29 Ekim tarihine kadar online olarak izlenebilecek.

İKSV Genel Müdür Yardımcısı ve Müzikolog Yeşim Gürer Oymak başkanlığında, orkestra şefi ve CRR Konser Salonu Genel Sanat Yönetmeni Cem Mansur, keman sanatçısı ve orkestra şefi Hakan Şensoy, piyano ikilisi Ufuk & Bahar Dördüncü ve piyanist İris Şentürker’den oluşan seçici kurulun değerlendirmeleri sonucunda 2020 yılının kazananları olarak belirlenen 12 genç kadın müzisyenimizin isimleri şöyle;

Aslıhan Gençgönül, viyolonsel

Billur Ongun, trompet

Cansu Özdamar, piyano

Doğa Çetin, keman

Ece Selin Yüksel, flüt

İdil Bursa, viyolonsel

İlke Işı Tuncer, keman

İrem Özyiğit, kontrbas

Mercan Demirkanlı, flüt

Nora Heder, viyola

Seher Karabiber, flüt

Simay Gönültaş, fagot

Son 2 yılın kazanan müzisyenleri ise şöyle:

2018

Alara Acar, arp

Aslı Su Kurtuluş, flüt

Deniz Ayşe Birdal, viyolonsel

Deniz Su Polat, viyola

Ezgi Göktürk, piyano

Ezgi Sarıkçıoğlu, keman

Ezgi Su Apaydın, keman

Gizem Sözeri, kontrbas

Gülin Ataklı, obua

Güneş Hızlılar, arp

İdil Yunkuş, keman

Ramona Kemmer, piyano

Sesim Bezdüz, keman

Ülker Tümer, viyolonsel

2019