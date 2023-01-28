Perşembe Yaylası’na yeni ve modern bir tesis geliyor

Ordu’nun Aybastı ilçesinin dünyaca ünlü Perşembe Yaylası’nda Aybastı Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Gastronomi Bölümü öğrencilerinin deneyim ve tecrübe kazanacağı ve yöresel yemeklerin sunulacağı sosyal tesis için protokol imzalandı.

Aybastı Belediyesi ve Aybastı Milli Eğitim İlçe Müdürlüğü tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen ‘İstasyon Kafe Restoran Projesi’ için çalışmalar tamamlandı. Projenin ortaklık protokolü Aybastı Belediye Başkanı Beytullah Geçtan ile Milli Eğitim İlçe Müdürü Hasan Acu tarafından imzalandı.

Aybastı Milli Eğitim İlçe Müdürü Hasan Acu, bu projeyle Gastronomi Bölümü öğrencilerinin okulda öğrendikleri teorik bilgilerin, modern malzemelerle donatılmış profesyonel bir öğrenme ve çalışma ortamı olan ‘İstasyon Kafe Restoran’da uygulamalı olarak öğrenirken alanında ihtiyaç duyulan nitelikli ve donanımlı insan gücüne de ulaşmış olacaklarını belirtti.

Perşembe Yaylası’na yeni ve modern bir tesis

Acu, böyle bir sosyal tesisin tarihi ve kültürüyle binlerce yıllık geçmişi olan ve yaklaşık 1000 yıllık Yağlı Güreş Festivalleri, eşsiz menderesleri, şelaleleri, ormanlarının yanında yayla çiçeklerinin kokusunun kapladığı doğal güzelliklerinin yanında Emir Kümbet Türbesi, Kutlu Doğmuş Türbesi, Hanyeri Türbesi gibi tarihi ve dini değerleri de içinde barındıran yılın her mevsiminde on binlerce yerli ve yabancı turist ağırlayan Perşembe yaylasında olmasının da ayrı bir önemi olduğunu vurguladı.

Öğrenciler işletecek

Acu, “İlçemize gelen on binlerce turisti ağırlayacak, yeme-içme ve dinlenme imkânı sunacak modern bir tesis öğrencilerimizin işletmeciliğinde hayata geçecektir. Yaylamızın güzelliğinin yanı sıra öğrencilerimizin ortaya koyacağı ürünlerle gastronomi turizminin merkezi Perşembe Yaylası olacaktır” diye konuştu.