banner413

banner409

banner388

banner389

banner403

Son Dakika
Trabzonspor, Benik Tunani Afobe'yi transfer etti
Trabzonspor, Benik Tunani Afobe'yi transfer etti
Bülent Ersoy hastaneye kaldırıldı!
Bülent Ersoy hastaneye kaldırıldı!
Tarlanın ortasına çadır kurup kumar oynadılar
Tarlanın ortasına çadır kurup kumar oynadılar
'Virüs falan yok diyorduk, dersimizi aldık'
'Virüs falan yok diyorduk, dersimizi aldık'

Pembe Top, bu yıl Neslihan Atagül Doğulu’da

Meme kanserinde erken tanı farkındalığının sembolü haline gelen Pembe Top, 1 Ekim’deki Anadolu Efes – Zenit St. Petersburg karşılaşmasında tekrar sahaya çıkacak.

Kültür Sanat 17.09.2020, 16:19
1
Pembe Top, bu yıl Neslihan Atagül Doğulu’da

Anadolu Sağlık Merkezi’nin Anadolu Efes Spor Kulübü iş birliğiyle hayata geçirdiği Pembe Top Sahada projesinin bu yılki gönüllü destekçisi başarılı oyuncu Neslihan Atagül Doğulu olacak.

Tüm dünyanın gündemini meşgul eden Covid-19 salgını ne yazık ki önemli birçok hastalığın takibi ve tedavisinin aksamasına neden oluyor. Yakın dönemde yapılan araştırmalar kanser rakamlarında artış olduğunu gösteriyor. Erken tanı ile tedavisinde önemli başarılar elde edilebilen kanser gibi hastalıklar için farkındalık bu günlerde daha da önem kazanıyor.

Dünyada kadınlarda görülen kanserlerin üçte birini meme kanseri oluşturuyor ve meme kanseri her sekiz kadından birini etkiliyor. Anadolu Sağlık Merkezi ve Anadolu Efes Spor Kulübü iş birliğiyle meme kanseriyle mücadele konusunda kadınları bilinçlendirmek amacıyla hayata geçirilen “Pembe Top Sahada” projesi, bu yıl da “Meme Kanseri Farkındalık Ayı” olan Ekim ayında yedinci kez gerçekleştirilecek.

1 Ekim tarihinde Anadolu Efes Spor Kulübü’nün Zenit ile oynayacağı Turkish Airlines EuroLeague maçında tekrar sahaya çıkacak Pembe Top, bu yıl Neslihan Atagül Doğulu’ya emanet olacak.

Neslihan Atagül Doğulu: “Mücadele ve Güç Kadının Doğasındadır”

Pembe Top Sahada projesine gönüllü destek veren Neslihan Atagül Doğulu, “Mücadele ve güç kadının doğasındadır” diyerek tüm kadınları meme kanserine karşı gerekli önlemleri almaya davet etti.

Projenin bir diğer gönüllü destekçisi, Ayten Alpün Yılmaz’ın objektifinin karşısına geçen Neslihan Atagül Doğulu, “Pembe Top Sahada projesine dahil olmak ve meme kanseri farkındalığı hareketine katılmak benim için çok değerli. Biliyoruz ki meme kanserinde erken tanı hayat kurtarıyor. Bunu sağlayabilmek için ise yılda bir kez doktor kontrolüne gitmek önem taşıyor. Ben de tüm kadınları sağlıkları için harekete geçmeye ve bu önemli mesajı yaymak için desteğe davet ediyorum” dedi.

#kanser #meme #pembe #top
Yorumlar (0)
banner378
27°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 17 Eylül 2020
İmsak 05:14
Güneş 06:40
Öğle 13:04
İkindi 16:32
Akşam 19:18
Yatsı 20:38
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Göztepe 1 3
2. Karagümrük 1 3
3. Beşiktaş 1 3
4. Galatasaray 1 3
5. Alanyaspor 1 3
6. Antalyaspor 1 3
7. Hatayspor 1 3
8. Erzurumspor 1 3
9. Fenerbahçe 1 3
10. Kayserispor 1 3
11. Konyaspor 0 0
12. Ankaragücü 1 0
13. Çaykur Rizespor 1 0
14. Kasımpaşa 1 0
15. Gaziantep FK 1 0
16. Trabzonspor 1 0
17. Gençlerbirliği 1 0
18. Başakşehir 1 0
19. Sivasspor 1 0
20. Malatyaspor 1 0
21. Denizlispor 1 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 1 3
2. Balıkesirspor 1 3
3. Altınordu 1 3
4. Ümraniye 1 3
5. Adanaspor 1 3
6. Ankara Keçiörengücü 1 3
7. Ankaraspor 1 3
8. Akhisar Bld.Spor 1 1
9. Altay 1 1
10. Samsunspor 1 1
11. Tuzlaspor 1 1
12. Bandırmaspor 1 0
13. Boluspor 1 0
14. Eskişehirspor 1 0
15. İstanbulspor 1 0
16. Bursaspor 1 0
17. Giresunspor 1 0
18. Menemen Belediyespor 1 0
Takımlar O P
1. Arsenal 1 3
2. Leicester City 1 3
3. Newcastle 1 3
4. Wolverhampton 1 3
5. Liverpool 1 3
6. Crystal Palace 1 3
7. Everton 1 3
8. Aston Villa 0 0
9. Brighton 0 0
10. Burnley 0 0
11. Chelsea 0 0
12. Man City 0 0
13. M. United 0 0
14. Leeds United 1 0
15. Southampton 1 0
16. Tottenham 1 0
17. Sheffield United 1 0
18. West Ham 1 0
19. Fulham 1 0
20. West Bromwich 1 0
Takımlar O P
1. Valencia 1 3
2. Granada 1 3
3. Osasuna 1 3
4. Real Betis 1 3
5. Huesca 1 1
6. Real Sociedad 1 1
7. Real Valladolid 1 1
8. Villarreal 1 1
9. Celta de Vigo 1 1
10. Eibar 1 1
11. Atletico Madrid 0 0
12. Barcelona 0 0
13. Elche 0 0
14. Getafe 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Sevilla 0 0
17. Deportivo Alaves 1 0
18. Levante 1 0
19. Athletic Bilbao 1 0
20. Cádiz 1 0