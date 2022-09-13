Pandemide 503 özel tiyatro faaliyetini durdurdu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, pandeminin tiyatro ve sinemada yol açtığı olumsuz etkiden dolayı 608 özel tiyatrodan sadece 105’inin aktif durumda olduğunu açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, korona virüs salgınının sinema ve tiyatro sektörüne etkisiyle ilgili soru önergesini cevapladı. Ersoy, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce Bakanlığın özel tiyatrolara yönelik kayıt sisteminde 2021 yılı itibarıyla 608 kayıtlı özel tiyatrodan yalnızca 105’inde aktif tiyatro sahnesi bulunduğunu kaydetti.

Öte yandan Ersoy, Sinema Genel Müdürlüğünce 2020 ve 2021 yıllarında sinema sektörünün farklı türlerindeki toplam 431 projeye 95 milyon 978 bin lira, ayrıca korona virüs salgınının etkisini sürdürdüğü 2021 yılında başvuru yapılan tüm illerdeki 159 sinema salonuna "Yerli Film Gösterim Desteği" çerçevesinde 15 milyon 900 bin lira destek sağlandığını ifade etti.

Aynı süreçte sinema alanındaki 183 kültürel, sanatsal etkinliğe ve meslek birliklerine 56 milyon 42 bin lira destek verildiğini not düşen Bakan Ersoy, böylece korona virüs salgınının etkisini sürdürdüğü sinema ve tiyatro sektörüne toplamda 167 milyon 920 bin lira destek verildiğini vurguladı.

Korona virüs nedeniyle faaliyetlerine ara veren sinemalarla ilgili bilgiler de paylaşan Ersoy, sinemaların faaliyetlere ilk başlama tarihi olan 1 Temmuz 2020 itibarıyla 265 sinema, ikinci başlama tarihi olan 1 Temmuz 2021 itibarıyla 333 sinemanın hizmet vermeye başladığını anlattı. Aralık 2021 itibarıyla ise 396 sinemanın faaliyetine aktif olarak devam ettiğini açıklayan Bakan Ersoy, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü bünyesinde, 23 ilde kullanılabilir düzeyde 54 tiyatro sahnesi bulunduğunu dile getirdi.